Геологическая компания продает нефтяные установки с месторождений в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе с аукциона продают буровые установки, которые использовали в нефтеразведке. Технику на торги выставила геологическая компания «Геотек» из Тюмени, сообщил URA.RU организатор торгов.
«Продаются буровые установки и техника, находящиеся на временной базе хранения компании „Геотек“ в ХМАО. Некоторые установки требуют демонтажа, вывоза или утилизации — они технически неисправны», — уточнил собеседник агентства.
Кроме буровых, в составе лота продают оборудование для подземного ремонта скважин и автотранспорт. Большая часть техники не используется порядка 10 лет, сообщил продавец.
Начальная цена всего имущества составляет 3,6 миллиона рублей. Новый владелец должен будет вывезти оборудование с базы за свой счет в течение двух месяцев.
Ранее URA.RU писало, что компания «ГЕОТЕК» проводила сейсморазведочные работы в Нефтеюганском районе ХМАО, в районе Салымского месторождения. Во время исследований местные жители почувствовали подземные толчки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!