Mash: смерч оставил без жилья в Суксуне Пермского края сотни человек

Смерч, прошедший в Суксуне Пермского края 18 августа, оставил без жилья больше 200 человек. Местные власти до сих пор устраняют последствия природного явления: в поселке восстанавливают электро-и газоснабжение.
«В поселке Суксун повреждено 112 зданий (96 из них — жилые дома): у шести полностью снесены крыши, разрушены стены и верхние этажи. Фактически без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребенка. 87 частных домовладений обесточены из-за смерча», — пишет телеграмм-канал Mash. URA.RU направило запрос в администрацию Суксунского округа.
Администрация округа на своем сайте просит собственников жилых домов, пострадавших в результате смерча, обратиться в мэрию. Чиновники намерены обследовать дома, получившие повреждения.
