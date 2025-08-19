Mash: смерч оставил без жилья в Суксуне Пермского края сотни человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вихрь повредил крыши домов (архивное фото)
Вихрь повредил крыши домов (архивное фото) Фото:

Смерч, прошедший в Суксуне Пермского края 18 августа, оставил без жилья больше 200 человек. Местные власти до сих пор устраняют последствия природного явления: в поселке восстанавливают электро-и газоснабжение.

«В поселке Суксун повреждено 112 зданий (96 из них — жилые дома): у шести полностью снесены крыши, разрушены стены и верхние этажи. Фактически без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребенка. 87 частных домовладений обесточены из-за смерча», — пишет телеграмм-канал Mash. URA.RU направило запрос в администрацию Суксунского округа.

Администрация округа на своем сайте просит собственников жилых домов, пострадавших в результате смерча, обратиться в мэрию. Чиновники намерены обследовать дома, получившие повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смерч, прошедший в Суксуне Пермского края 18 августа, оставил без жилья больше 200 человек. Местные власти до сих пор устраняют последствия природного явления: в поселке восстанавливают электро-и газоснабжение. «В поселке Суксун повреждено 112 зданий (96 из них — жилые дома): у шести полностью снесены крыши, разрушены стены и верхние этажи. Фактически без жилья остались 213 человек, в том числе 72 ребенка. 87 частных домовладений обесточены из-за смерча», — пишет телеграмм-канал Mash. URA.RU направило запрос в администрацию Суксунского округа. Администрация округа на своем сайте просит собственников жилых домов, пострадавших в результате смерча, обратиться в мэрию. Чиновники намерены обследовать дома, получившие повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...