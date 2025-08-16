Переговоры «на десятку», трехсторонняя встреча и большие потери Киева: как Трамп оценил саммит с Путиным

Президенты США и России — Дональд Трамп и Владимир Путин завершили переговоры на Аляске. После них они провели небольшую пресс-конференцию, где сделали ряд заявлений для СМИ. Кроме того, американский лидер дал интервью телеканалу Fox News, в котором оценил прошедший саммит и высказался насчет украинского кризиса, усиления давления на Москву и возможной будущей встречи РФ и Украины. Главные заявления Трампа после пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным — в материале URA.RU.
Заявления Главы Белого дома, касательно России
Трамп оценил беседу на высший балл
Президент США высоко оценил прошедший саммит. По его словам, если рассматривать встречу по десятибалльной шкале, он бы поставил 10 из 10.
Лидер Штатов всегда был в хороших отношениях с коллегой из РФ
Дональд Трамп отметил, что его отношения с Владимиром Путиным всегда отличались положительной динамикой. Взаимодействие двух стран позволило бы им достичь значительных результатов. Он также указал, что российско-американские отношения обладают значительным потенциалом для бизнеса.
«У России очень ценная территория. У нас есть огромный потенциал для того, чтобы выстроить отличные отношения, в том числе деловые», — сказал Трамп.
Президент Штатов назвал Путина «сильным парнем»
Дональд Трамп охарактеризовал российского лидера как «сильного парня». По его словам, Путин — человек с сильным характером и весьма жестким нравом.
«Он сильный парень. Он чертовски жесткий и все такое. Но встреча была очень теплой», — отметил глава Белого дома.
У Москвы есть большой ядерный потенциал
По итогам переговоров глава Белого дома отметил, что Россия располагает значительным ядерным арсеналом. С этим нельзя не считаться.
Трамп не ответил на вопрос о разногласиях с Путиным
В ходе интервью для Fox News президент США воздержался от подробных комментариев относительно вопросов насчет Украины, по которым была достигнута договоренность с российским коллегой. Также он не озвучил и те аспекты, по которым у сторон сохранились разногласия.
"Нет, я бы не хотел. Я предполагаю, что кто-то собирается обнародовать это. Они собираются это выяснить. Но нет, я не хочу этого делать. Я хочу посмотреть, сможем ли мы это (сделку — прим. URA.RU) сделать", — заявил Трамп.
В ближайшие недели решится вопрос усиления антироссийских санкций
Дональд Трамп, отвечая на вопрос о вероятности ужесточения давления на Москву и ее торговых партнеров, отметил, что намерен рассмотреть подобное в ближайшие две-три недели. На данный момент, как отметил американский лидер, этот вопрос неактуален.
Путин указал Трампу на несовершенство избирательной системы США
Президент США заявил, что Владимир Путин в ходе саммита указал на несовершенства в американской избирательной системе, подчеркнув ее уязвимость. Глава РФ отметил, что именно особенности голосования по почте стали причиной поражения действующего президента страны на выборах 2020 года.
"Он сказал: "Вы проиграли из-за голосования по почте". Это были сфальсифицированные выборы. Владимир Путин, умный человек, сказал: "Честные выборы невозможны с голосованием по почте". И добавил: "Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется". О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы", — отметил Трамп.
Что Трамп сказал насчет украинского кризиса
Конфликт в Киеве мог перерасти в третью мировую войну
Если бы Дональд Трамп проиграл на президентских выборах в 2025 году, то это могло привести к эскалации украинского конфликта до масштабов третьей мировой войны. Подобное он высказал в интервью Fox News.
Высока вероятность заключения мира, но это зависит от Европы и Украины
Дональд Трамп уверен в возможности достижения мирного соглашения. Он отметил, что для этого существует довольно высокая вероятность.
В целом, по словам американского лидера, дальнейший прогресс по урегулированию во многом определяется действиями президента Украины Владимира Зеленского и позицией европейских государств.
Зеленскому нужно пойти на сделку с Россией, потому что та является могучей державой
Дональд Трамп посоветовал украинскому коллеге рассмотреть возможность заключения соглашения с Москвой для урегулирования конфликта. «Заключите ее. Заключите сделку. Нужно заключить сделку. Россия — очень могучая держава, а они (Украина — прим. URA.RU) — нет», — сказал он.
Однако Киев может отказаться от подобного. Это связано с огромной финансовой поддержкой от экс-президента США Джо Байдена и Европы для украинской стороны.
«Может быть, они (Украина — прим. URA.RU) скажут «нет», потому что Байден раздавал деньги как конфеты. И Европа дала им много денег. Вы знаете, мы дали 350 миллиардов долларов. Европа дала им гораздо меньше, но все равно много, — 100 миллиардов долларов», — заявил Трамп.
Власти Киева должны признать, что многое теряют из-за конфликта
Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский должен признать значительные потери, которые несет его страна в противостоянии с Россией. Вопрос о мирном соглашении по-прежнему остается открытым, и Украине необходимо рассмотреть его, подчеркнул Трамп в интервью Fox News.
Лидер РФ заинтересован в мире на Украине, близится соглашение
Президент США заявил, что переговорный процесс с Россией по урегулированию конфликта находится на завершающей стадии. Владимир Путин проявляет заинтересованность в достижении договоренностей по данному вопросу.
"Я думаю, что мы близки к сделке, но мне не нравится так говорить. Я всегда говорю: "Если я действительно близок, я оцениваю это 50 на 50, потому что может случиться многое". Но, думаю, президент Путин заинтересован решить эту проблему, и это проблема, которой никогда не должно было возникнуть", — заявил Трамп.
Евросоюзу нужно «немного» поучаствовать в урегулировании кризиса
По результатам российской-американских переговоров Дональд Трамп выразил мнение, что европейские государства также должны принять определенное участие в установлении мира в Киеве. Однако окончательное решение в этом процессе остается за Зеленским.
Глава США может присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Дональд Трамп намерен присутствовать на будущих возможных переговорах президентов России и Украины. По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский заинтересованы в его участии в беседе.
Москва представила список из более чем 1 000 военнопленных из Киева
Трамп сообщил, что российская сторона предоставила ему перечень из более чем 1 000 украинских военнопленных. Он отметил, что Киев должен принять их обратно.
При этом, как ранее заявляла официальный представитель МИ Д РФ Мария Захарова, Украина отказывается забирать пленных. По ее словам, подобные действия являются проявлением геноцида со стороны Владимира Зеленского.
