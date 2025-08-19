У челябинского экс-владельца «Арианта» забирают недвижимость в элитном ЖК

Аристов не смог добиться запрета на изъятие и продажу своих активов
Аристов не смог добиться запрета на изъятие и продажу своих активов
Холдинг «Ариант» передают государству

Бывший владелец национализированного агрохолдинга «Ариант» Александр Аристов не смог опротестовать в суде изъятие недвижимости в элитном жилом комплексе Fenix de Luxe в Челябинске. Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил прежнее решение об отчуждении и продаже нежилых помещений, несмотря на попытки бизнесмена оспорить оценку имущества. Об этом говорится в материалах суда.

«Судебное заседание завершено. Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в решении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Как сообщало URA.RU ранее, Арбитражный суд Москвы приостановил исполнительные производства в части оценки и реализации имущества основателя холдинга «Ариант» Александра Аристова и его супруги Людмилы. Бизнесмен и его жена требовали признать действия приставов по помещениям в элитном доме ЖК Fenix de Luxe в Челябинске незаконными.

