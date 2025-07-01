01 июля 2025

Суд оставил под арестом 46,6 миллиардов рублей экс-владельцев «Арианта»

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Миллионы Аристовых по-прежнему арестованы
Миллионы Аристовых по-прежнему арестованы Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Арбитражный суд Московского округа сохранил арест 46,6 млрд рублей бывших владельцев челябинского холдинга «Ариант», который национализирован весной 2024 года. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Информация о принятом судебном акте. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте арбитража.

Документ подавался коллективно. Инициаторами стали бизнесмены Александр Аристов и его супруга Людмила, дочь Елена Кретова и ее муж Александр. Еще одной стороной стала «Группа компаний Ариант», принадлежащая предпринимателям. Кассационную жалобу экс-владельцы агрохолдинга подали в апреле.

В октябре 2024 года Аристовы оспорили ограничения, которые наложила судебный пристав-исполнитель Любовь Горбунова. Кретовой запретили совершать регистрационные действия в отношении «ГК Ариант» в пределах суммы долга. Обеспечительные меры были введены в отношении остальных участников спора. На счетах в банках арестованы средства Аристова.

Аргументируя требования, инициаторы спора отметили, что ограничения способны нанести им ущерб. Может случиться так, что каждому лицу придется выплатить общую сумму. Истцы не согласны с оценкой имущества, арестованного в счет долга перед государством.

Первоначальное решение по заявлению появилось в декабре. В январе истцы подали апелляционную жалобу. Подробности по делу отсутствуют, поскольку процесс проходит в закрытом режиме.

Национализация «Арианта» состоялась в апреле 2024 года. Холдинг до 2020 года управлялся совместно с Антиповыми. Семьи владели Челябинским электрометаллургическим комбинатом и агрохолдингом, который создали на деньги от незаконной приватизации металлургического производства. ЧЭМК вернулся в руки государства в феврале того же года.

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Арбитражный суд Московского округа сохранил арест 46,6 млрд рублей бывших владельцев челябинского холдинга «Ариант», который национализирован весной 2024 года. Это следует из данных картотеки арбитражных дел. «Информация о принятом судебном акте. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте арбитража. Документ подавался коллективно. Инициаторами стали бизнесмены Александр Аристов и его супруга Людмила, дочь Елена Кретова и ее муж Александр. Еще одной стороной стала «Группа компаний Ариант», принадлежащая предпринимателям. Кассационную жалобу экс-владельцы агрохолдинга подали в апреле. В октябре 2024 года Аристовы оспорили ограничения, которые наложила судебный пристав-исполнитель Любовь Горбунова. Кретовой запретили совершать регистрационные действия в отношении «ГК Ариант» в пределах суммы долга. Обеспечительные меры были введены в отношении остальных участников спора. На счетах в банках арестованы средства Аристова. Аргументируя требования, инициаторы спора отметили, что ограничения способны нанести им ущерб. Может случиться так, что каждому лицу придется выплатить общую сумму. Истцы не согласны с оценкой имущества, арестованного в счет долга перед государством. Первоначальное решение по заявлению появилось в декабре. В январе истцы подали апелляционную жалобу. Подробности по делу отсутствуют, поскольку процесс проходит в закрытом режиме. Национализация «Арианта» состоялась в апреле 2024 года. Холдинг до 2020 года управлялся совместно с Антиповыми. Семьи владели Челябинским электрометаллургическим комбинатом и агрохолдингом, который создали на деньги от незаконной приватизации металлургического производства. ЧЭМК вернулся в руки государства в феврале того же года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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