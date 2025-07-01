Суд оставил под арестом 46,6 миллиардов рублей экс-владельцев «Арианта»

Арбитражный суд Московского округа сохранил арест 46,6 млрд рублей бывших владельцев челябинского холдинга «Ариант», который национализирован весной 2024 года. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
«Информация о принятом судебном акте. Оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — отмечено на сайте арбитража.
Документ подавался коллективно. Инициаторами стали бизнесмены Александр Аристов и его супруга Людмила, дочь Елена Кретова и ее муж Александр. Еще одной стороной стала «Группа компаний Ариант», принадлежащая предпринимателям. Кассационную жалобу экс-владельцы агрохолдинга подали в апреле.
В октябре 2024 года Аристовы оспорили ограничения, которые наложила судебный пристав-исполнитель Любовь Горбунова. Кретовой запретили совершать регистрационные действия в отношении «ГК Ариант» в пределах суммы долга. Обеспечительные меры были введены в отношении остальных участников спора. На счетах в банках арестованы средства Аристова.
Аргументируя требования, инициаторы спора отметили, что ограничения способны нанести им ущерб. Может случиться так, что каждому лицу придется выплатить общую сумму. Истцы не согласны с оценкой имущества, арестованного в счет долга перед государством.
Первоначальное решение по заявлению появилось в декабре. В январе истцы подали апелляционную жалобу. Подробности по делу отсутствуют, поскольку процесс проходит в закрытом режиме.
Национализация «Арианта» состоялась в апреле 2024 года. Холдинг до 2020 года управлялся совместно с Антиповыми. Семьи владели Челябинским электрометаллургическим комбинатом и агрохолдингом, который создали на деньги от незаконной приватизации металлургического производства. ЧЭМК вернулся в руки государства в феврале того же года.
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