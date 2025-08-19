Гарантии безопасности для Украины США обсудят с РФ

США обсудят гарантии безопасности для Украины с Россией, заявила Левитт
США обсудят гарантии безопасности для Украины с Россией, заявила Левитт

Гарантии безопасности для Украины обсудят с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Он [Дональд Трамп] поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — заявила Ливитт. Сделала она это во время брифинга для журналистов.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при условии прекращения огня с Россией, однако подчеркивал, что участие НАТО в этих механизмах исключается. Тогда обсуждение касалось более широкой концепции урегулирования конфликта, а детали возможных гарантий не раскрывались.

