Гарантии безопасности для Украины США обсудят с РФ

Гарантии безопасности для Украины обсудят с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Он [Дональд Трамп] поручил своей команде разработать проект гарантий безопасности, который был бы приемлем для того, чтобы обеспечить долгосрочный мир и прекратить этот конфликт», — заявила Ливитт. Сделала она это во время брифинга для журналистов.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о готовности предоставить Украине гарантии безопасности при условии прекращения огня с Россией, однако подчеркивал, что участие НАТО в этих механизмах исключается. Тогда обсуждение касалось более широкой концепции урегулирования конфликта, а детали возможных гарантий не раскрывались.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.