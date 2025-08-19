Белый дом: Трамп готов ввести войска в Венесуэлу для борьбы с наркотиками

Президент США Дональд Трамп не исключает использование всех доступных инструментов для борьбы с наркотрафиком из Венесуэлы, включая задействование военных. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа на брифинге для журналистов.
«Что касается Венесуэлы, то президент Трамп предельно ясен и последователен. Он готов использовать все элементы американской силы, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь ответственных к правосудию», — заявила Левитт, отвечая на вопрос о возможной военной операции. Слова приводит Белый дом.
В ходе брифинга пресс-секретаря спросили о планах Трампа на фоне сообщений о прибытии к берегам Венесуэлы трех военных кораблей США с четырьмя тысячами морских пехотинцев на борту. Левитт не подтвердила и не опровергла информацию о размещении войск в регионе, однако отметила, что президент рассматривает широкий спектр мер для борьбы с угрозой наркотрафика. По словам представителей Белого дома, ситуация находится под постоянным контролем администрации, и любые решения будут приниматься исходя из национальных интересов страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.