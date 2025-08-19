19 августа 2025

Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Электроснабжение в области отключилось из-за атак ВСУ
Электроснабжение в области отключилось из-за атак ВСУ Фото:

Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области. Противник ударил по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Процесс осложняется опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил Балицкий у себя в telegram-канале. Специалисты работают в усиленном режиме.

О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Атака БПЛА стала причиной отключения электроснабжения в Запорожской области. Противник ударил по высоковольтному оборудованию, сообщил губернатор Евгений Балицкий. «Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Процесс осложняется опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил Балицкий у себя в telegram-канале. Специалисты работают в усиленном режиме. О сроках восстановления подачи электроэнергии пока не сообщается. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...