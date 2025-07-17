17 июля 2025

Причиной отключения света в Запорожье стали атаки БПЛА Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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На территории остается опасность повторных атак
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Спецоперация РФ на Украине

В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по высоковольтному оборудованию. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил руководитель.

Балицкий также сообщил, что на данный момент электроснабжение восстановлено в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают ремонтные работы в усиленном режиме.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале июля более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области также остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. В июне в результате одной из атак без света оказались жители восьми муниципалитетов.

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В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло отключение электроэнергии из-за атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по высоковольтному оборудованию. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. «Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток», — уточнил руководитель. Балицкий также сообщил, что на данный момент электроснабжение восстановлено в Бердянске и Акимовском муниципальном округе. Специалисты продолжают ремонтные работы в усиленном режиме. Как сообщало URA.RU ранее, в начале июля более 20 тысяч жителей северо-западной части Запорожской области также остались без электроснабжения из-за удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. В июне в результате одной из атак без света оказались жители восьми муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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