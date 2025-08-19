Депутаты приняли отставку пермского мэра Хаертдинова, к которому были вопросы

Депутаты Нытвенской думы (Пермский край) утвердили отставку главы муниципального округа Рината Хаертдинова. Его полномочия завершатся 18 сентября 2025 года.
«Временно исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначен Александр Попов. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации по вопросам территориального развития», — сообщает telegram-канал «На местах».
В июле 2025 года URA.RU cо ссылкой на источник в краевой политтусовке уже сообщало, что чиновник ушел в отпуск. Планировалось, что из него он не вернется на прежнюю должность. Сейчас, по данным источников URA.RU, Хаертдинов находится на больничном.
Работа Хаертдинова еще с 2024 года вызывала вопросы у краевых властей и местных элит, но, по информации источников агентства, ему давали шанс исправить недочеты. Кулуарные разговоры об отставке Хаертдинова вновь возобновились в июне. Одной из возможных причин инсайдеры агентства считали недовольство краем качеством благоустройства и содержания объектов в территории. Также обеспокоенность руководства региона вызвала ситуация в крупном поселке Уральский, где недовольные работой Хаертдинова жители вышли на митинг с требованием отправить его в отставку.
Ринат Хаертдинов занимал пост главы Нытвы с 2015 года. Ранее он был первым заместителем главы районной администрации, а также работал в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Последнее продление его полномочий состоялось в декабре 2024 года по решению местной думы. URA.RU также публиковало его полную биографию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!