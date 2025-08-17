Играл в КВН и конфликтовал с бизнесменами: чем запомнился ушедший в отставку экс-мэр Нытвы

Досрочно покинувший пост главы Нытвенского округа Ринат Хаертдинов запомнился местным жителям своей любовью к КВН. Он руководил округом, в котором родился и вырос.
Хаертдинов окончил в 2025 году Уральский государственный лесотехнический университет по специальности — лесное хозяйство, а в 2013-м — Пермский филиал РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Трудовую деятельность 42-летний чиновник начинал в Краснокамском лесничестве (январь 2007 — январь 2008 года), куда пришел сразу после армии.
Первые шаги в карьере
С января 2008-го по май 2013 года Хаертдинов занимал должность замдиректора госучреждения Закамское лесничество». В мае того же года он перешел на работу в министерство природных ресурсов лесного хозяйства и экологии Пермского края — в статусе консультанта государственного лесного реестра и мониторинга управления лесного учета, планирования и лесоустройства.
Работа в администрации Нытвенского округа
Работу в администрации Нытвенского округа Хаертдинов начал в марте 2014 года, получил пост замглавы мэра, а в марте 2015 года возглавил ее в статусе «и.о.». Таким образом чиновник руководил округом 10 лет будучи дважды избранным муниципальными депутатами на этот пост.
Участие в КВН и любовь к комиксам
Хаертдинов сам играл в КВН и всячески поддерживал родную нытвенскую команду «Никак иначе», которая выступала в играх «веселых и находчивых». «Хаертдинов — постоянный член жюри местного кубка КВН в Уральском. До пандемии он выступал на сцене в „визитке“ (визитная карточка команды — URA.RU), приезжал на школы КВН, которые проходят летом в детском лагере, и вручал детям подарки. У себя в Нытвенском округе он организовал Фестиваль команд КВН на кубок главы», — рассказали URA.RU коллеги Хаертдинова по играм в КВН.
В 2025 году нытвенская команда «Никак иначе» стала победителем Суперфинала юниор-лиги Прикамья и завоевала путевку в Анапу. Свой вклад в победу внес и Хаертдинов — вместе с командой он вышел на сцену и буквально «порвал зал», вспоминают участники игр.
Мэр Нытвы не только поддерживал квнщиков, но и местных создателей комиксов. В 2023 году чиновнику так понравился комикс про мальчика Святогора, что один из выпусков он опубликовал на своих страницах в соцсетях.
Война с бизнес-элитами и провал команды на президентских выборах
Первые серьезные вопросы к работе чиновника возникли в феврале 2024 года. Краевой внутрипол отчитал его за плохую подготовку к президентским выборам и начал подыскивать замену. Ситуацию для мэра Нытвы усугубили выборы в городскую думу. Давние оппоненты Хаертдинова — чиновники и предприниматели — пошли в депутаты, чтобы отстранить его от работы.
Последствия за пожары в Уральском
Пожалуй, переломным моментом в карьере Хаертдинова стало ЧП в рабочем поселке Уральский, где в 2024 году с разницей всего в несколько дней произошли два пожара в многоквартирных домах. В огне тогда погибли семь человек, трое из которых, дети. В 2025 году жители поселка вышли на митинг. Они обвинили мэра и его команду в том, что Уральский брошен на произвол судьбы и потребовали отставки чиновника.
