УК, бросившая на произвол судьбы челябинские дома, уходит из Карталов

Готовить дома компании к зиме будет другое предприятие
Готовить дома компании к зиме будет другое предприятие

Подмосковная управляющая компания «Укико», чей директор Виктор Старокожев обвиняется в мошенничестве, уходит из города Карталы (Челябинская область). Об этом сообщили в районной администрации.

«УК „Укико“ покидает Карталы. Многоквартирные дома, закрепленные за компанией, к зиме подготовит предприятие „Водоснабжение“, — цитируют начальника управления строительства, инфраструктуры и ЖКХ Карталинского района Владимира Верету „Карталинские новости“.

Директора ООО «Укико» Старокожева подозревают в мошенничестве, он задержан. По факту ненадлежащего обслуживания многоквартирных домов на территории Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Предварительно, Старокожев бросил 558 жилых домов на произвол судьбы: дома не ремонтировались, услуги по содержанию не оказывались. Между тем «управляйка» продолжала выставлять жителям счета с выдуманными суммами. Таким образом на банковские счета ООО «УКИКО» поступило более 1 млн рублей, которые были похищены и в дальнейшем расходованы по своему усмотрению. В июле в Златоусте в доме, управляемом «Укико», рухнул потолок.

