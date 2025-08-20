Задержанный челябинский экс-замгубернатора пока не выразил отношение к обвинению

Бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Уфимцев, задержанный в аэропорту Челябинска после более семи лет розыска, пока никак не выразил свое отношение к предъявляемому обвинению. По словам его адвоката Филиппа Кузьмина, экс-чиновник знакомится с материалами.
«Уфимцеву сегодня предъявили обвинение. Пока свое отношение к вине он не выразил: взял паузу для внимательного изучения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Текст постановления достаточно объемный», — сообщил URA.RU Кузьмин.
Отвечая на вопрос о добровольном возвращении бывшего вице-губернатора в Россию, адвокат заявил, что Уфимцев знал, что на родине его ждет арест. Но экс-чиновник решил лично помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации, установить истину по делу.
Уфимцева задержали в аэропорту Челябинска. На его руках защелкнули наручники и привезли в ИВС. Вскоре его должны этапировать в СИЗО Челябинска. Предварительно, его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в период с 2009 по 2010 год Уфимцев, сговорившись с бывшими руководителями управления культуры Челябинска Андреем Григорьевым и Дмитрием Назаровым, а также с экс-главой Аргаяшского района Исрафилем Валишиным и экс-сотрудником минэкологии региона Ильей Пруцких, незаконно получил землю у озера Увильды. Предполагалось, что у озера расположится детский лагерь, но в итоге там построили коттеджный поселок.
Фигуранты были установлены и задержаны. Из них лишь Валишин понес наказание (условный срок), дело в отношении Григорева, Назарова и Пруцких прекратили из-за истечения сроков давности. Уфимцеву же удалось скрыться из России. В течение более семи лет он находился в международном розыске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!