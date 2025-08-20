Украина не смогла скрыть шокирующие потери на фронте: детали мощной хакерской операции

Представитель российской хакерской группировки KillNet сообщил, что их специалисты совместно с группами Palach Pro, User Sec и Beregini взломали базу данных Генштаба ВСУ. Там украинское командование в облачных сервисах OneDrive (принадлежит корпорации Microsoft) хранило сведения о 1,7 млн погибших и пропавших без вести военных с начала конфликта в 2022 году. Для взлома хакеры применили новейший вирус «Нюанс».
Однако в центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) страны отрицают цифры по погибшим военным, указанные в облачных сервисах. Как хакеры из группировки KillNet смогли получить доступ к украинской базе данных и что они в ней нашли — в материале URA.RU.
Как происходил взлом: хакеры использовали современный вирус «Нюанс»
По заявлениям представителей группировки KillNet, для атаки на облачные сервисы OneDrive было использовано новое вредоносное программное обеспечение (ПО ) под названием «Нюанс». Как утверждается, оно действует исключительно на территории Украины. Вирус заражает устройства, выгружает необходимые сведения и затем блокирует доступ к ним без возможности восстановления.
«Подтверждаем, конечно», — заявил один из участников KillNet, отвечая на вопрос, действительно ли хакеры располагают данными о количестве погибших и пропавших военнослужащих ВСУ. Его слова передает РИА Новости.
Что они нашли в базе Генштаба
В результате утечки данных были обнаружены сведения о том, что с 2022 по 2025 годы потери в рядах ВС Украины составили 1,721 млн человек, включая погибших и числящихся пропавшими без вести. Распределение потерь по годам оказалось следующим: в 2022 году — 118,5 тысяч человек, в 2023 году — 405,4 тысяч, в 2024 году — 595 тысяч, а в 2025 году — 621 тысяча человек.
В частности, среди полученных из базы Генштаба материалов — значительные массивы данных о потерях, личные данные командования Сил специальных операций Украины (ССО) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, а также списки стран, поставляющих в ВСУ вооружение и технику в период 2022-2025 годах. Хакеры также получили доступ к персональным данным военных, включая их фамилии, имена и отчества, сведения о месте и обстоятельствах гибели или исчезновения, а также контакты родственников.
На Украине отрицают данные по бойцам ВСУ
"Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в конфликте против России - фейк", — говорится в сообщении центра при СНБО. Оно опубликовано в telegram-канале центра.
При этом в публикации отсутствуют официальные числовые данные. Представители Совета нацбезопасности обосновывают свою позицию ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Тот в январе 2025 года оценил численность своей армии в 800 тысяч человек.
При этом ранее официальные лица в России неоднократно заявляли, что Украина намеренно занижает информацию о потерях среди военных. Так, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в конце июля отметил, что это делается для того, чтобы не платить компенсации семьям погибших. Аналогичную позицию озвучил и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, подчеркнув, что украинское руководство утаивает данные о потерях в рядах ВСУ и не эвакуирует тела погибших бойцов с фронта.
В этом году хакеры взломали еще один «цифровой мозг» украинской армии
Ранее, в июле, появились сообщения о том, что хакерские группы KillNet, PalachPro и Beregini взломали украинскую военную систему «Дельта». Она предназначалась для координации и управления передвижением подразделений ВСУ.
Также программа отображала карту в реальном времени с отмеченными на ней позициями ВС РФ, интегрировала данные с дронов, спутников, разведки (в том числе артиллерийской) и перехватов данных. Например, если дрон фиксировал колонну техники, оператор отмечал ее и почти мгновенно наводил на цель РСЗО HIMARS или беспилотник.
«Дельта» считается ключевым цифровым инструментом армии Украины, так называемым «цифровым мозгом». Систему внедрили в эксплуатацию в 2023 году. Также отмечалось, что власти Киева разместили серверную инфраструктуру данной платформы на Западе — таким образом они планировали минимизировать риски, связанные с артиллерийскими ударами и кибератаками Москвы. Несмотря на эти меры, хакерам удалось преодолеть защиту и получить доступ ко всем данным военного командования Украины. При этом после инцидента ГУР страны начало комплексную проверку системы безопасности и анализ возможностей российских хакеров.
