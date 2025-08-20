ОАЭ и Азербайджан не подтвердили участие в конкурсе «Интервидение»

Азербайджан и ОАЭ отказались участвовать в «Интервидении»
ОАЭ и Азербайджан не подтвердили окончательное решение об участии в музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в России 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

«Официально ОАЭ и Азербайджан не направляли свое финальное решение об участии в „Интервидении“. На текущий момент мы получили официальное подтверждение об участии 21 страны», — сообщил представитель оргкомитета конкурса агентству ТАСС. В пресс-службе подчеркнули, что информация о возможном отказе Баку и ОАЭ, распространенная в социальных сетях и ряде интернет-изданий, не соответствует действительности.

Ранее организаторы конкурса сообщали, что приглашения на «Интервидение» были направлены странам Европы и США, а участие подтвердили представители 19 государств, включая США, Индию, Китай и страны Ближнего Востока. В этом году ожидается присутствие участников со всех континентов, однако не все приглашенные страны смогли принять участие по разным причинам.

