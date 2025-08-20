20 августа 2025

Американцы пришли в ужас от нового российского фрегата в Тихом океане

NI: новейший фрегат РФ держит в страхе военных США
Новый фрегат обладает превосходным вооружением
Новый фрегат обладает превосходным вооружением Фото:

Фрегат «Адмирал Амелько» усилит Тихоокеанский флот России к 2027–2028 годам, что позволит укрепить позиции страны в Индо-Тихоокеанском регионе и не даст уснуть американским стратегам. Об этом сообщает издание National Interest.

 «Обладая превосходным дизайном и вооружением, „Адмирал Амелько“ не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире. Этот корабль не даст уснуть американским стратегам. По сути, „Адмирал Амелько“ представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для проецирования силы в спорных водах», — отмечается в публикации.

Корабль, спущенный на воду 14 августа на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге, получил значительные улучшения по сравнению с предшественниками. Он оснащен ракетными установками на 24 ячейки для «Калибра», «Оникса», «Циркона» и «Ответа», а также комплексом «Редут» на 32 зенитные ракеты. Арсенал дополняет 130-мм артиллерийская установка, системы противовоздушной и противолодочной обороны.

Ранее российский флот уже усилился новейшей атомной подлодкой «Князь Пожарский» класса «Борей-А», способной нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет. По данным Military Watch Magazine, этот корабль, как и другие субмарины серии, сосредоточен на Северном и Тихоокеанском флотах и предназначен для патрулирования стратегически важных регионов, что подчеркивает курс России на модернизацию и укрепление морских сил.

