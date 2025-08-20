20 августа 2025

New York Times раскрыла, зачем Путин согласится встретиться с Зеленским

NYT: Путин согласится на встречу с Зеленским только для капитуляции Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин согласится на встречу с Зеленским только ради капитуляции Украины, полагает NYT
Путин согласится на встречу с Зеленским только ради капитуляции Украины, полагает NYT Фото:

Президент России Владимир Путин готов рассмотреть личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским только при условии, что Киев примет условия капитуляции. Об этом сообщает газета New York Times.

«Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. В Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении», — отмечает New York Times. 

Издание также приводит мнение аналитиков, которые считают, что переговоры возможны только в случае, если руководство Украины будет готово к существенным уступкам. По их словам, встреча Путина и Зеленского могла бы стать символическим шагом, если бы обе стороны были готовы к компромиссу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не исключает личной встречи с Владимиром Зеленским после проведения необходимой экспертной работы на переговорах между делегациями. Также Путин подчеркивал готовность России к диалогу, а Зеленский отмечал в своем telegram-канале, что Киев слышит заявления Москвы и открыт к встрече лидеров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин готов рассмотреть личную встречу с главой Украины Владимиром Зеленским только при условии, что Киев примет условия капитуляции. Об этом сообщает газета New York Times. «Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. В Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении», — отмечает New York Times.  Издание также приводит мнение аналитиков, которые считают, что переговоры возможны только в случае, если руководство Украины будет готово к существенным уступкам. По их словам, встреча Путина и Зеленского могла бы стать символическим шагом, если бы обе стороны были готовы к компромиссу. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не исключает личной встречи с Владимиром Зеленским после проведения необходимой экспертной работы на переговорах между делегациями. Также Путин подчеркивал готовность России к диалогу, а Зеленский отмечал в своем telegram-канале, что Киев слышит заявления Москвы и открыт к встрече лидеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...