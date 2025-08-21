В Екатеринбурге самокатчик из Челябинска сбил шестилетнюю девочку

Самокатчик также перевозил пассажира
Самокатчик также перевозил пассажира Фото:

В Екатеринбурге на улице Белинского 19-летний житель Челябинска наехал на самокате на шестилетнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с травмой головы, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга. 

«По предварительной информации лицо, управляющее электросамокатом (мощностью менее 250 Вт), двигаясь по тротуару вдоль улицы Белинского со стороны улицы Саввы Белых, не обеспечил постоянный контроль за движением СИМ и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, двигающегося по тротуару в попутном направлении. В результате ДТП пострадала шестилетняя девочка, которая с травмой головы доставлена в ДГКБ № 9 города Екатеринбурга,  где медики оказывают ей необходимую помощь», — рассказало ведомство в своем telegram-канале.

Водитель самоката был с пассажиром. По словам матери девочки, они шли домой после посещения детского сада, когда неожиданно на ребенка наехал молодой человек, управлявший электросамокатом. 

