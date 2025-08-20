20 августа 2025

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги
Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве утром вновь зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«В Киеве снова прозвучали взрывы», — передает агентство. Ранее взрывы фиксировались и в других городах Украины — в Одессе и Харькове.

В частности, утром 8 августа в этих городах сообщалось о похожих инцидентах. В Одессе о взрывах информировал мэр Геннадий Труханов, а в регионе была введена тревога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Киеве утром вновь зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство РБК-Украина. «В Киеве снова прозвучали взрывы», — передает агентство. Ранее взрывы фиксировались и в других городах Украины — в Одессе и Харькове. В частности, утром 8 августа в этих городах сообщалось о похожих инцидентах. В Одессе о взрывах информировал мэр Геннадий Труханов, а в регионе была введена тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...