В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги
В Киеве утром вновь зафиксированы взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
«В Киеве снова прозвучали взрывы», — передает агентство. Ранее взрывы фиксировались и в других городах Украины — в Одессе и Харькове.
В частности, утром 8 августа в этих городах сообщалось о похожих инцидентах. В Одессе о взрывах информировал мэр Геннадий Труханов, а в регионе была введена тревога.
