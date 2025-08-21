В России предложили проводить тестирование перед браком

В Госдуме предложили тестировать будущих супругов, чтобы пресекать фиктивные браки ради получения гражданства РФ. Депутат и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву.
«Лантратова предлагает закрепить обязанность прохождения супругами собеседования и тестирования. По мнению депутата, эти меры позволят пресечь случаи незаконного пребывания на территории России и дальнейшего получения гражданства недобросовестными мигрантами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
Предлагается обязать супругов доказывать, что они создали семью. Для этого они должны будут предоставить общие фото, выписки из банка и другие доказательства. А уполномоченные органы смогут проверять их место жительства и опрашивать соседей, друзей или родственников. Лантратова считает, что это создаст препятствия для использования брака с россиянками для легализации последователей радикальных религий.
В Надыме (ЯНАО) ранее гражданин республики Азербайджан женился на местной жительнице и на этом основании получил разрешение на право временного проживания. Прокуратура узнала, что брак фиктивный и подала иск в суд, где его аннулировали.
