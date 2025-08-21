Оперштаб: количество пострадавших в Рязанской области выросло до 153 человек

Число пострадавших в результате чрезвычайной ситуации в Шиловском районе Рязанской области возросло до 153 человек. Об этом сообщает областная опергруппа.
По последним данным оперативного штаба, в списках погибших значатся 26 человек. Медицинскую помощь продолжают получать 33 пострадавших: 17 человек находятся в лечебных учреждениях Рязани, еще 16 — в медицинских центрах Москвы. Остальные 120 пациентов проходят амбулаторное лечение. На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП. Специалисты проводят опознание погибших и необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Для родственников пострадавших и всех нуждающихся в информации организована горячая линия:
- 8 (49136) 3-74-64 (круглосуточно);
- 8 (49136) 3-70-35.
В поселке Лесной, где произошла трагедия, до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. Утром 15 августа на территории завода «Эластик» произошел взрыв. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек.
