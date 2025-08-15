Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области: что известно к этому часу

В Шиловском районе Рязанской области 15 августа 2025 года произошел взрыв в пороховом цехе завода «Эластик». По последним данным, в результате трагедии погибли пять человек, еще более ста получили ранения различной степени тяжести. Причины ЧП уточняются, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробности в материале URA.RU.
Что известно к этому часу
По информации экстренных служб, около 10:30 утра на территории предприятия произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Здание порохового цеха полностью разрушено. Сразу после инцидента была проведена эвакуация персонала — предприятие покинули свыше 100 сотрудников. Однако, по данным Telegram-канала Baza, под обломками могут оставаться еще не менее 20 человек, доступ к которым осложнен.
Жители поселка Лесной и окрестных районов ранее сообщили, что услышали «сильный хлопок», а в некоторых домах от ударной волны выбило стекла. Очевидцы также зафиксировали огромный столб черного дыма над заводом.
Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил гибель пяти человек и сообщил о более чем ста пострадавших, в том числе получивших ранения от осколков стекла. Все они направлены в медицинские учреждения региона, им оказывается необходимая помощь, включая психологическую поддержку.
Также Малков поручил ввести режим ЧС муниципального уровня: «На месте работает штаб по ликвидации последствий ЧС, задействованы все профильные службы», — отметил Малков в своем Telegram-канале.
К тушению пожара привлечены 70 спасателей и 28 единиц техники МЧС России. В оперативном штабе заявили, что угрозы жилым домам нет — расстояние от эпицентра взрыва до ближайшего жилого сектора составляет около двух километров, зона детонации не вышла за пределы территории предприятия.
Предварительные версии
Основная рабочая версия случившегося — нарушение техники безопасности либо техническая неисправность. По данным СМИ, не исключается, что взрыв мог произойти при детонации боеприпаса во время работ.
Следственное управление СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Следователями будет проверено соответствие условий труда и «в обязательном порядке будет проверено соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов на предприятии установленным нормам», — сообщили представители СК России по Рязанской области в своем Telegram-канале.
Прокуратура региона также начала проверку и координирует действия правоохранительных органов на месте происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.