Bloomberg: саммит на Аляске обернулся стратегической катастрофой для Киева

Саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске обернулся стратегическим поражением для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников», — пишет агентство. Bloomberg указывает, что на фоне успехов российских войск на поле боя у украинцев исчезли надежды вернуть территории военным путем. Именно поэтому для Киева прекращение огня, от идеи которого Трамп отказался после переговоров на Аляске, могло бы стать крайне важным инструментом.
Издание отмечает, что в понедельник Трамп в Белом доме принимал Владимира Зеленского и лидеров ЕС. На встрече он подчеркнул, что все конфликты, в урегулировании которых он участвовал, решались без предварительного установления режима прекращения огня.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом состоялась в Белом доме 18 августа. На саммите присутсвовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам переговоров стало известно, что Владимир Зеленский воздержался от публичных заявлений о готовности Киева пойти на территориальные уступки.
