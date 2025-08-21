Улица Алексея Балабанова появилась в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В честь Балабанова планируют возвести памятник
В честь Балабанова планируют возвести памятник Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова. Постановление о присвоении наименований улице и еще двум другим подписали в горадминистрации.

«Улица Алексея Балабанова появится в Чкаловском районе мегаполиса», — пояснили в пресс-службе мэрии.  Она будет находиться в границах улиц: Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — ЕКАД.

Названия еще двух улиц в Академическом районе утвердили в честь академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Первая улица начинается от Амундсена и далее переходит в улицу Академика Вавилова.

Решение о наименовании улицы в честь Балабанова приняли на заседании комиссии по топонимике в начале июля. Помимо этого, режиссеру установят монумент возле Дворца молодежи. С эскизом памятника власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чкаловском районе Екатеринбурга появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова. Постановление о присвоении наименований улице и еще двум другим подписали в горадминистрации. «Улица Алексея Балабанова появится в Чкаловском районе мегаполиса», — пояснили в пресс-службе мэрии.  Она будет находиться в границах улиц: Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — ЕКАД. Названия еще двух улиц в Академическом районе утвердили в честь академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Первая улица начинается от Амундсена и далее переходит в улицу Академика Вавилова. Решение о наименовании улицы в честь Балабанова приняли на заседании комиссии по топонимике в начале июля. Помимо этого, режиссеру установят монумент возле Дворца молодежи. С эскизом памятника власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...