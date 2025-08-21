Улица Алексея Балабанова появилась в Екатеринбурге

В Чкаловском районе Екатеринбурга появилась улица имени режиссера Алексея Балабанова. Постановление о присвоении наименований улице и еще двум другим подписали в горадминистрации.
«Улица Алексея Балабанова появится в Чкаловском районе мегаполиса», — пояснили в пресс-службе мэрии. Она будет находиться в границах улиц: Лучистая — проектируемая магистральная улица общегородского значения — русло реки Шиловки — проектируемый проезд — Полевской тракт — улица Перспективная — ЕКАД.
Названия еще двух улиц в Академическом районе утвердили в честь академиков Игоря Курчатова и Николая Вавилова. Первая улица начинается от Амундсена и далее переходит в улицу Академика Вавилова.
Решение о наименовании улицы в честь Балабанова приняли на заседании комиссии по топонимике в начале июля. Помимо этого, режиссеру установят монумент возле Дворца молодежи. С эскизом памятника власти определились почти спустя год и множество дискуссий. О том, кто стал победителем конкурса — в отдельном материале URA.RU.
