В России увеличили максимальные выплаты за больничный

Максимальный лимит дохода, из которого рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности в России, увеличен до 2,225 миллиона рублей. Таким образом теперь работник может получить за один день открытого больничного листа до 5700 рублей. Об этом сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
«Оплату больничного считают по заработку за два предыдущих года и стажу работы. То есть, если сейчас человек обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах. В 2023 году лимит составлял 1,917 миллиона рублей, в 2024 — 2,225 миллиона рублей», — процитировало Лопатину РИА Новости.
По сведениям издания, таким образом максимальный размер пособия по больничному в 2025 году будет составлять 5700 рублей в день. Минимальный равен 737 рублям.
Как сообщало URA.RU, с начала 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился до 22440 рублей. Это привело к росту социальных выплат, в том числе пособий по больничным, декретным листам и отпускным. Ранее Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения ввести обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. Законодатели считают, что такая мера позволит работникам самостоятельно выбирать между уходом на больничный с потерей заработка и работой на дому с сохранением полной зарплат.
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