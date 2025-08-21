Сом или щука: какую пермскую рыбу полезнее съесть

Есть мясо сома абсолютно безопасно, хоть эти рыбы и питаются в основном падалью и отходами. Об этом рассказал URA.RU кандидат медицинских наук, сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов. Но, по его словам, гораздо полезнее на столе будет щука.
«Сомов есть не вредно, наоборот эта рыба считается очень полезной, вкусной и умеренно калорийной. Основной вопрос возникает относительно того, что данная рыба живет на дне водоемов и питается падалью и отходами, но кроме эстетического восприятия здесь нет никаких сложностей. Очень многие рыбы питаются всем подряд, но если их организм это перерабатывает, усваивает, это никак не отражается на качестве мяса, то проблем никаких возникать не должно», — пояснил Литвинов. При этом эксперт отметил, что если у человека есть аллергия на рыбу, на сомов она может быть еще более выраженная.
А вот другая рыба, которая обитает в пермских водоемах, гипоаллергенна. Это щука. Валерий Литвинов называет ее самой полезной для употребления в пищу. «Ее мясо содержит большое количество почти всех микроэлементов и минералов, омега-3 и омега-6 жирные кислоты (как у красной морской рыбы), а также витамины группы В», — рассказал ученый.
В последнее время пермские рыбаки часто демонстрируют свой трофеи — огромных сомов, которых они ловят в Каме. Некоторые экземпляры превышают два метра. Крупная щука также не редкость в Пермском крае. О том, где порыбачить прямо в Перми, URA.RU рассказывало здесь.
