21 августа 2025

«Народу было много»: свердловчанина, который погиб при взрыве на рязанском заводе, похоронили

В Реже прошли похороны заводчанина, погибшего при взрыве в Рязанской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На похороны пришли коллеги Сергея, как с завода, так и с ГУФСИН
На похороны пришли коллеги Сергея, как с завода, так и с ГУФСИН Фото:
новость из сюжета
Взрыв пороха на заводе в Рязанской области

Сотрудника режевского предприятия «Гефест М» (Свердловская область) 53-летнего Сергея М. похоронили в родном городе. Он погиб в результате взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области, куда отправился в командировку. Об этом URA.RU рассказал врио мэра Режа Евгений Чепчугов, присутствовавший на прощальной церемонии.

«Народу очень много у нас было [на похоронах]. Людей с „Гефеста“, коллег по работе в ГУФСИН (погибший работал в органах до выхода на пенсию — прим. URA.RU)», — поделился Чепчугов.

Ранее URA.RU сообщало о двух погибших жителях Режа во время взрыва на «Эластике». Оба были туда командированы, так как заводы входят в один холдинг. Нашли ли тело второго свердловчанина пока неизвестно.  

По информации экстренных служб, около 10:30 утра 15 августа на территории предприятия произошел взрыв. Здание порохового цеха полностью разрушено. Сразу после инцидента была проведена эвакуация персонала — предприятие покинули свыше 100 сотрудников. Жители рязанского поселка Лесной и окрестных районов ранее сообщали о «сильном хлопке», а в некоторых домах от ударной волны выбило стекла. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил гибель пяти человек и сообщил о более чем ста пострадавших. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудника режевского предприятия «Гефест М» (Свердловская область) 53-летнего Сергея М. похоронили в родном городе. Он погиб в результате взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области, куда отправился в командировку. Об этом URA.RU рассказал врио мэра Режа Евгений Чепчугов, присутствовавший на прощальной церемонии. «Народу очень много у нас было [на похоронах]. Людей с „Гефеста“, коллег по работе в ГУФСИН (погибший работал в органах до выхода на пенсию — прим. URA.RU)», — поделился Чепчугов. Ранее URA.RU сообщало о двух погибших жителях Режа во время взрыва на «Эластике». Оба были туда командированы, так как заводы входят в один холдинг. Нашли ли тело второго свердловчанина пока неизвестно.   По информации экстренных служб, около 10:30 утра 15 августа на территории предприятия произошел взрыв. Здание порохового цеха полностью разрушено. Сразу после инцидента была проведена эвакуация персонала — предприятие покинули свыше 100 сотрудников. Жители рязанского поселка Лесной и окрестных районов ранее сообщали о «сильном хлопке», а в некоторых домах от ударной волны выбило стекла. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил гибель пяти человек и сообщил о более чем ста пострадавших. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...