«Народу было много»: свердловчанина, который погиб при взрыве на рязанском заводе, похоронили

Сотрудника режевского предприятия «Гефест М» (Свердловская область) 53-летнего Сергея М. похоронили в родном городе. Он погиб в результате взрыва на предприятии «Эластик» в Рязанской области, куда отправился в командировку. Об этом URA.RU рассказал врио мэра Режа Евгений Чепчугов, присутствовавший на прощальной церемонии.
«Народу очень много у нас было [на похоронах]. Людей с „Гефеста“, коллег по работе в ГУФСИН (погибший работал в органах до выхода на пенсию — прим. URA.RU)», — поделился Чепчугов.
Ранее URA.RU сообщало о двух погибших жителях Режа во время взрыва на «Эластике». Оба были туда командированы, так как заводы входят в один холдинг. Нашли ли тело второго свердловчанина пока неизвестно.
По информации экстренных служб, около 10:30 утра 15 августа на территории предприятия произошел взрыв. Здание порохового цеха полностью разрушено. Сразу после инцидента была проведена эвакуация персонала — предприятие покинули свыше 100 сотрудников. Жители рязанского поселка Лесной и окрестных районов ранее сообщали о «сильном хлопке», а в некоторых домах от ударной волны выбило стекла. Губернатор Рязанской области Павел Малков подтвердил гибель пяти человек и сообщил о более чем ста пострадавших. Подробнее о трагедии — в сюжете агентства.
