Тела альпинистов из Перми, погибших при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье 20 августа, эвакуировали в ближайший поселок на вертолете. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Кабардино-Балкарии.
«По состоянию на 09:10 22 августа 2025 года поисковые работы в ущелье Адыл-су завершены. Сегодня с применением коммерческого вертолета фирмы „Хелиэкшн“ спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в п. Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что 20 августа в верховьях ущелья Адыл-су сорвались и погибли два альпиниста из Перми. Ими оказались 35-летняя Елена Ситникова и 27-летний Артем Хохлов. Следственный комитет Кабардино-Балкарии проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.
Для эвакуации тел объявили сбор средств. Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря 21 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!