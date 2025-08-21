21 августа 2025

Спасатели эвакуировали тела пермских альпинистов, погибших в Приэльбрусье. Видео

Тела альпинистов доставили в село Верхний Баксан
Тела альпинистов доставили в село Верхний Баксан
новость из сюжета
Пермские альпинисты погибли в горах Приэльбрусья

Тела альпинистов из Перми, погибших при попытке восхождения на вершину в Приэльбрусье 20 августа, эвакуировали в ближайший поселок на вертолете. Об этом сообщается в telegram-канале МЧС Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 09:10 22 августа 2025 года поисковые работы в ущелье Адыл-су завершены. Сегодня с применением коммерческого вертолета фирмы „Хелиэкшн“ спасатели МЧС России эвакуировали тела альпинистов в п. Верхний Баксан и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что 20 августа в верховьях ущелья Адыл-су сорвались и погибли два альпиниста из Перми. Ими оказались 35-летняя Елена Ситникова и 27-летний Артем Хохлов. Следственный комитет Кабардино-Балкарии проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося. 

Для эвакуации тел объявили сбор средств.  Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря 21 августа.

