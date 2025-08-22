«Задушил и закопал»: свердловчанин убил 9-летнюю девочку за то, что она увидела

Девятилетняя девочка, убитая 26 лет назад в Свердловской области, поплатилась за то, что стала свидетелем другого преступления — похищения человека. Предполагаемый преступник решил убрать ее с дороги, объяснил URA.RU источник, близкий к следствию.
«Девочка вместе с мамой увидела, как одного мужчину силой затолкали в машину и увезли. Позже он был найден убитым», — объяснил собеседник агентства. Понимая, что очевидцы представляют опасность, преступник решил разделаться и с ними.
Он выследил школьницу, задушил, а тело закопал. Исчезновение ребенка оставалось нераскрытым 26 лет. Однако недавно появилась информация, что его задержали. Подозреваемый — Игорь Рухлов, которому в ближайшее время выберут меру пресечения.
Само убийство произошло в поселке Кузнецовском Талицкого района в 1999 году. Все это время работа над раскрытием преступления не прекращалась, подчеркнул источник.
