Российские солдаты освободили сразу четыре населенных пункта в зоне СВО

МО: ВС РФ освободили Владимировку, Русин Яр, Катериновку и Александро-Шультино
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР
ВС РФ освободили четыре населенных пункта в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенные пункты Владимировка и Русин Яр, а также Александро-Шультино и Катериновку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки «Юг» продвинулись вглубь обороны противника, обеспечив контроль над обозначенными территориями.

«Российские войска освободили населенные пункты Владимировка, Русин Яр, <...> Александро-Шультино и Катериновка», — подчеркнули в военном ведомстве. Также по информации оборонного министерства, за прошедшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг» превысили 1610 военнослужащих.

Также сообщается, что российские подразделения продолжили активные действия на других направлениях. В зоне операций группировки «Север» в Сумской и Харьковской областях ВСУ за неделю потеряли более 1120 военнослужащих и три танка. В полосе группировки «Центр» украинские силы за неделю лишились до 2840 человек.

В зоне ответственности группировки «Днепр» потери противника превысили 555 военнослужащих. Подразделения группировки «Запад» за неделю освободили один населенный пункт в ДНР, а ВСУ потеряли более 1650 бойцов и пять танков, включая три Leopard. На восточном направлении российские войска взяли под контроль два села в Днепропетровской области, уничтожив свыше 1600 военных противника и пять танков.

Ранее российские войска уже занимали более выгодные позиции в ряде населенных пунктов ДНР, таких как Новоалександровка, Красноармейск и Сухой Яр, а также наносили удары по украинским подразделениям. Кроме того, ранее были освобождены Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области, где ключевую роль сыграли группировки «Запад» и «Восток».

