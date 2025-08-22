«Дональд, враги вмешались»: Лукашенко рассказал детали переговоров с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам новые подробности своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает корреспондент БЕЛТА, Лукашенко уточнил, что во время беседы связь неожиданно оборвалась, однако американский лидер вскоре вновь вышел на связь. Лукашенко посчитал, что звонок пытались прервать «внешние враги».
«Я говорю: „Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор“», — поделился Лукашенко деталями диалога с Трампом. Его слова передает «Белта». Президент также отметил, что в ходе разговора обсуждались на тот момент предстоящие переговоры на Аляске между Россией и США. Сам разговор состоялся за несколько часов д встречи в Анкоридже.
Кроме того, речь шла о возможных визитах американских представителей в Минск и о будущих встречах с белорусским руководством. Лукашенко подчеркнул, что подобные контакты способствуют развитию двусторонних отношений между странами и обмену мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
