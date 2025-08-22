Социологи и психологи объяснили популярность Булановой и Кадышевой у подростков

Звезды российской сцены эпохи 1990-х годов, такие как Надежда Кадышева и Татьяна Буланова, стали популярными у современной молодежи благодаря соцсетям. Этим инструментом пользуются и представители различных брендов и люди, которые отвечают за поиск и укоренение у россиян «новой русскости». При этом тексты и музыка певиц довольно-таки просты, что способствует их восприятию. Такими выводами с URA.RU поделились социологи и психологи Пермского политехнического университета (ПНИПУ).
По словам кандидата психологических наук Ольги Юрьевой, блогеры, ориентированные на молодежь от 12 до 27 лет, активно используют музыку 1990-х. В итоге она постоянно мелькает в информационном поле, а у людей складывается впечатление об ее всеобщей популярности и культурной значимости. При этом молодежь восприимчива к трендам, которые предлагают простые и узнаваемые социальные шаблоны, отмечает она.
Кандидат политических наук Юлия Лекторова говорит, что этот интерес вписывается в более широкий культурный тренд. «На наших глазах происходит процесс формирования политики идентичности с трендом на поиск „новой русскости“ как культурного микса народных промыслов и советских нарративов, переосмысленных в контексте настоящего. Новая идентичность находит воплощение в маркетинге современных брендов, туристических проектах и инсталляции городских пространств. Музыкальные исполнители, чья стилистика вписывается в эту тенденцию, переживают волну новой популярности», — рассказала она URA.RU.
На экономическую составляющую обращает внимание кандидат социологических наук Константин Антипьев. По его словам, психология ностальгии, которая настигает людей в 30–40 лет, является мощным двигателем индустрии, реагирующей на этот запрос. «Сейчас „возраста ностальгии“ достигло многочисленное поколение миллениалов, которое обладает большой покупательной способностью. Индустрия всегда реагирует на крупнейшие и самые платежеспособные демографические группы, переиздавая хиты и организуя туры, что обеспечивает звездам новую волну популярности», — говорит он.
Ранее URA.RU рассказывало, что на концерт Татьяны Булановой в Перми, который состоится в конце октября, уже раскуплены все билеты. Надежда Кадышева собирает в городе спорткомплекс с практически неограниченным количеством зрителей.
