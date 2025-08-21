Пермяки смели билеты на октябрьское шоу вновь завирусившейся звезды из 1990-х

Пермяки раскупили билеты на концерт певицы Татьяны Булановой (12+). Звезда, чьи главные хиты были написаны в середине 1990-х годов, стала вновь популярной у молодежи после вирусных роликов в соцсети TikTok. В Перми шоу состоится только в конце октября, но билетов уже почти нет.
«Концерт пройдет в Большом зале Пермской филармонии. По данным на 22 августа в зале остаются свободными только три места», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.
Ранее URA.RU рассказывало, что Буланова переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. Всплеск интереса произошел после того, как песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали трендами в соцсети TikTok.
