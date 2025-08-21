21 августа 2025

Пермяки смели билеты на октябрьское шоу вновь завирусившейся звезды из 1990-х

Концерт Татьяны Булановой в Перми пройдет при полном аншлаге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свободных мест на концерте не будет (архивное фото)
Свободных мест на концерте не будет (архивное фото) Фото:

Пермяки раскупили билеты на концерт певицы Татьяны Булановой (12+). Звезда, чьи главные хиты были написаны в середине 1990-х годов, стала вновь популярной у молодежи после вирусных роликов в соцсети TikTok. В Перми шоу состоится только в конце октября, но билетов уже почти нет.

«Концерт пройдет в Большом зале Пермской филармонии. По данным на 22 августа в зале остаются свободными только три места», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж.

Ранее URA.RU рассказывало, что Буланова переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. Всплеск интереса произошел после того, как песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали трендами в соцсети TikTok. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки раскупили билеты на концерт певицы Татьяны Булановой (12+). Звезда, чьи главные хиты были написаны в середине 1990-х годов, стала вновь популярной у молодежи после вирусных роликов в соцсети TikTok. В Перми шоу состоится только в конце октября, но билетов уже почти нет. «Концерт пройдет в Большом зале Пермской филармонии. По данным на 22 августа в зале остаются свободными только три места», — передает корреспондент URA.RU, следящий за ходом продаж. Ранее URA.RU рассказывало, что Буланова переживает новую волну популярности: билеты на концерт звезды скупают подростки и молодежь. Всплеск интереса произошел после того, как песни «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» стали трендами в соцсети TikTok. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...