Max запустил отдельный канал по борьбе с мошенниками

Мессенджер Max запустил отдельный канал, направленный на повышение цифровой грамотности пользователей и борьбу с мошенниками в интернете в целом. Канал называется Центр Безопасности MAX. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Max.
«Max запустил канал Центра безопасности для повышения цифровой грамотности пользователей», — рассказали в пресс-службе журналистам ТАСС. Представители платформы отметили, что на новом канале будут публиковаться рекомендации по защите личных данных в интернете и способы противодействия мошенническим схемам.
Центр безопасности расскажет, как пользователи могут обезопасить себя при общении в сети, как своевременно распознавать новые виды обмана в мессенджерах и социальных сетях, а также каким образом избегать подобных угроз. Помимо этого, канал будет информировать о появлении новых схем мошенничества и инструментах для их предотвращения.
Российская цифровая платформа Max предоставляет пользователям мессенджер с широким набором функций: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, а также обмен крупными файлами и возможность денежных переводов. Сервис также интегрирует бизнес-приложения и чат-боты для решения ежедневных задач. У URA.RU также появился канал в мессенджере Max. Подписаться на URA.RU в MAX можно, перейдя по ссылке.
