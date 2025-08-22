Успеть до конца августа: что сделать с клубникой для щедрого урожая в новом году

Конец августа — критическое время для садоводов, которые хотят получить максимальный урожай клубники в следующем сезоне. Известный садовод-эксперт с 30-летним стажем, автор популярного блога и книги «Не просто огород» Светлана Самойлова URA.RU раскрыла секреты правильного ухода, которые гарантируют увеличение урожайности в следующем сезоне.
Уход за клубникой после сбора урожая
Именно в середине августа, когда дневные температуры становятся умеренными, а ночи — прохладными, у клубники начинается процесс закладки цветочных почек для будущего урожая. Любая ошибка в этот период напрямую скажется на количестве и качестве ягод в 2026 году.
Для разных регионов России сроки могут корректироваться:
- Средняя полоса: работы с 10 по 25 августа
- Южные регионы: с 20 августа по 10 сентября
- Северные регионы: с 1 по 20 августа
Как обрезать клубнику правильно
«Первый и самый критически важный шаг — удаление всех усов без исключения, — подчеркивает Самойлова. — Каждый оставленный ус — это минус от вашего будущего урожая. Они высасывают много питательных веществ из материнского куста».
Правильная техника обрезки:
- Использовать только острый продезинфицированный секатор
- Срезать усы у самого основания, не оставляя «пеньков»
- Работать в утренние часы после схода росы
- Все срезанные усы немедленно убирать с грядки
Как правильно работать с листьями
Ошибка большинства садоводов — полное скашивание листвы. «Это смертельно для растений, — предупреждает эксперт. — Листья — это естественная защита точки роста зимой и фабрика фотосинтеза осенью».
Пошаговая инструкция:
- Левой рукой аккуратно отодвинуть молодые центральные листочки
- Правой рукой с помощью секатора срезать старые нижние листья с признаками пожелтения
- Никогда не использовать триммер или косилку
- Сохранять не менее 5-7 молодых здоровых листьев на кусте
Чем подкормить клубнику в августе
Самойлова рекомендует комбинированный подход:
Сухая подкормка (долгосрочный эффект)
- Двойной суперфосфат или комплексное удобрение «Осеннее»
- Норма внесения: 150-200 г/ «квадрат»
- Техника: равномерное распределение между кустами с последующей заделкой в почву
Жидкая подкормка (мгновенное действие)
Рецепт от эксперта:
- 200 г гранул растворить в 1 л горячей воды
- Настоять 24 часа до полного растворения
- 50 мл концентрата развести в 10 л воды
- Полив строго под корень по предварительно увлажненной почве
«Всегда поливайте после дождя или предварительного полива, — подчеркивает Самойлова. — Внесение удобрений в сухую землю приводит к ожогам корневой системы».
Борьба с вредителями в августе
«Август — это действительно уникальное окно возможностей, когда мы можем применить более серьезные средства защиты без малейшего вреда для урожая. Ягод уже нет, а значит, можно не опасаться следов обработки. Но подходить к этому нужно стратегически.
Если вы заметили признаки долгоносика — например, поврежденные, усохшие бутоны еще в начале сезона — то сейчас самое время пролить грядку «Карбофосом. Он надежно прервет цикл развития вредителя. Для тепличной клубники, которая часто страдает от белокрылки (эти мелкие белые мушки обычно прячутся на обратной стороне листьев), лучше сделать точечную обработку „Актелликом“. Он справляется с проблемой точечно и эффективно», — говорит специалист.
И главное — не забывайте про вторую волну. Если вредителей было много, одной обработки мало. В конце сентября, когда они начнут готовиться к зимовке, нужно провести контрольное опрыскивание. Это решающий удар, который определит здоровье вашей плантации на следующий год. Работайте всегда в безветренный вечер, в перчатках и маске. Помните, что вы имеете дело с сильными препаратами, но сейчас их использование более чем оправдано.
Мульчирование и подготовка клубники к зиме
Завершающий этап — мульчирование торфом слоем 3-5 см. «Торф выполняет двойную функцию: сохраняет питательные вещества и защищает корневую систему от морозов», — объясняет Самойлова.
Категорические запреты:
- Не использовать свежий навоз и перегной
- Не проводить глубокую перекопку вблизи кустов
- Не оставлять растительные остатки на грядке
Региональные особенности ухода
Для Средней полосы:
- Завершить все работы до 25 августа
- Увеличить слой мульчи до 5-7 см
- Использовать укрывной материал при ранних заморозках
Для Южных регионов:
- Сроки сдвигаются до середины сентября
- Увеличить полив после подкормки
- Использовать мягкие мульчирующие материалы
Для Северных регионов:
- Все работы завершить до 20 августа
- Обязательное укрытие агроволокном
- Увеличение дозы фосфорно-калийных удобрений на 20%
Частые ошибки садоводов
- Полная обрезка листьев — нарушение фотосинтеза
- Использование азотных удобрений — стимуляция роста вместо плодоношения
- Мульчирование навозом — риск «ожирения» растений
- Игнорирование осенней обработки — накопление болезней и вредителей
Ответы на частые вопросы
Сгорела ли клубника после жары и что делать?
Если кусты сбросили листву из-за жары — они живы. Точка роста («сердечко») и корни защищены почвой. Не выкапывайте их. Срочно обеспечьте умеренный вечерний полив прохладной водой, чтобы стимулировать рост новых листьев. Подкормите уменьшенной дозой жидкого удобрения (например, 1 ст. ложка концентрата на 10 л воды) для поддержки ослабленных растений и замульчируйте почву светлой соломой или скошенной травой для защиты от перегрева.
Усы укоренились — оставлять или удалять?
Если вам нужна новая грядка — оставьте только самые сильные розетки первого порядка (ближайшие к материнскому кусту), остальные удалите. Пересадите их на новое место до середины сентября для укоренения. Если грядка не нужна — удалите все усы с розетками без сожаления. Они уже истощили маточный куст, и их сохранение рискованно для урожая следующего года.
Можно ли делить старые кусты в августе?
Да, это лучшее время для омоложения. Выкопайте разросшийся куст, разделите острым ножом на деленки с сердечком и светлыми корнями. Обрежьте старые листья, оставив 1-2 молодых, укоротите корни до 5-7 см. Посадите на новое место, хорошо полейте и притените на первую неделю.
Что из препаратов можно использовать от вредителей на клубнике?
Против земляничного клеща: «Карбофос» или «Фуфанон-Нова» (активное вещество малатион). Обработать тщательно, особенно нижнюю сторону листьев. Против долгоносика и комплекса вредителей: «Алатар» или «Актеллик» (более мощный, но имеет сильный запах). Эти препараты обладают широким спектром действия. Но проводите обработку в безветренную вечернюю погоду, используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маску).
