Над армянским консульством в Екатеринбурге подняли российский флаг.

Флаг подняли в символическую дату
В Екатеринбурге 22 августа над зданием дипломатического представительства Армении, которое закрывается, подняли российский флаг. Об этом URA.RU рассказал бывший почетный консул Армении на Урале Нарек Спартакян.

«Мы сегодня спустили армянский флаг в связи с завершением деятельности консульства. Так совпало, что сегодня День российского флага», — поделился Спартакян.

Консульство закрылось 19 августа. Его представители рекомендовали по всем вопросам отныне обращаться в другие консульские учреждения Армении в России.

Прекращению его работы предшествовало освобождение от должности Нарека Спартакяна. В армянском МИД официально причину не называли, но многие подозревали, что отставка связана с его позицией по ситуации вокруг Армянской апостольской церкви и бизнесмена Самвела Карапетяна.

День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа. В этот день по всей стране проходят различные патриотические мероприятия, направленные на укрепление гражданской идентичности.

