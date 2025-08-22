Семья Пригожина выкупила участок, где упал самолет с бизнесменом

Мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетта сообщила о приобретении участка в Тверской области, на котором потерпел крушение самолет ее сына. На этой земле семья планирует установить памятник.
«Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — рассказала Пригожина. Планами она поделилась с изданием «Фонтанка».
Напомним, самолет с Евгением Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области в августе 2023 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. Следственные органы продолжают расследование происшествия.
