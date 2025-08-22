Семья Пригожина выкупила участок, где упал самолет с бизнесменом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья Пригожина намерена установить памятник на месте его гибели
Семья Пригожина намерена установить памятник на месте его гибели Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетта сообщила о приобретении участка в Тверской области, на котором потерпел крушение самолет ее сына. На этой земле семья планирует установить памятник.

«Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — рассказала Пригожина. Планами она поделилась с изданием «Фонтанка».

Напомним, самолет с Евгением Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области в августе 2023 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. Следственные органы продолжают расследование происшествия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мать основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Виолетта сообщила о приобретении участка в Тверской области, на котором потерпел крушение самолет ее сына. На этой земле семья планирует установить памятник. «Сейчас мы на месте крушения в Тверской области выкупили участок и ставим там памятник», — рассказала Пригожина. Планами она поделилась с изданием «Фонтанка». Напомним, самолет с Евгением Пригожиным на борту потерпел крушение в Тверской области в августе 2023 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту. Следственные органы продолжают расследование происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...