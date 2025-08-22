Путин представил сценарий, при котором РФ прекратит свое существование

Президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит свое существование только в случае утраты суверенитета. Об этом глава государства сообщил 22 августа во время визита в Саров, сообщает корреспондент URA.RU.
«Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России», — подчеркнул Путин. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления.
Визит президента в Саров состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. В атомной отрасли России занято порядка 500 тысяч специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие страны.
