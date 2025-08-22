22 августа 2025

Путин представил сценарий, при котором РФ прекратит свое существование

Путин: Россия перестанет существовать, если потеряет суверенитет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин считает, что Россия существует, пока является независимой
Владимир Путин считает, что Россия существует, пока является независимой Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит свое существование только в случае утраты суверенитета. Об этом глава государства сообщил 22 августа во время визита в Саров, сообщает корреспондент URA.RU.

«Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России», — подчеркнул Путин. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления.

Визит президента в Саров состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. В атомной отрасли России занято порядка 500 тысяч специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что страна прекратит свое существование только в случае утраты суверенитета. Об этом глава государства сообщил 22 августа во время визита в Саров, сообщает корреспондент URA.RU. «Утрата суверенитета будет означать прекращение существования России», — подчеркнул Путин. Об этом российский лидер сообщил в ходе выступления. Визит президента в Саров состоялся в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности. В атомной отрасли России занято порядка 500 тысяч специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...