Сделают ли свердловчанам перерасчет из-за ограничения интернета

Операторы мобильной связи в Свердловской области не планируют делать массовые перерасчеты тарифов для абонентов из-за ограничений доступа к интернету, которые вводятся в целях безопасности. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службах ведущих операторов региона.
В компании «Мотив» пояснили, что действующие ограничения связаны с обеспечением безопасности и не являются техническим сбоем в работе сети. «Реализуемые ограничения обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сети компании, поэтому мы не планируем компенсаций для абонентов. При своевременном внесении абонентской платы по тарифу все неизрасходованные абонентом Гб переносятся на следующий месяц», — сообщили в пресс-службе компании.
В региональном отделении T2 отметили, что компенсация стоимости услуг возможна только по индивидуальным обращениям пользователей. Компания делает все возможное для минимизации неудобств клиентов.
Представители компании «МегаФон» решили не комментировать ситуацию с пересчетом тарифов. В МТС и «Билайн» на запросы URA.RU не ответили.
Ранее в Свердловской области фиксировались сложности с доступом к мобильному интернету. В последний месяц по ночам свердловчане все чаще стали жаловаться на неполадки с сетью. Связано это с усилением безопасности для граждан. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.
