22 августа 2025

Сделают ли свердловчанам перерасчет из-за ограничения интернета

Жителям Свердловской области не пересмотрят тарифы из-за ограничений интернета
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компании не планируют делать перерасчеты
Компании не планируют делать перерасчеты Фото:

Операторы мобильной связи в Свердловской области не планируют делать массовые перерасчеты тарифов для абонентов из-за ограничений доступа к интернету, которые вводятся в целях безопасности. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службах ведущих операторов региона.

В компании «Мотив» пояснили, что действующие ограничения связаны с обеспечением безопасности и не являются техническим сбоем в работе сети. «Реализуемые ограничения обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сети компании, поэтому мы не планируем компенсаций для абонентов. При своевременном внесении абонентской платы по тарифу все неизрасходованные абонентом Гб переносятся на следующий месяц», — сообщили в пресс-службе компании.

В региональном отделении T2 отметили, что компенсация стоимости услуг возможна только по индивидуальным обращениям пользователей. Компания делает все возможное для минимизации неудобств клиентов.

Представители компании «МегаФон» решили не комментировать ситуацию с пересчетом тарифов. В МТС и «Билайн» на запросы URA.RU не ответили. 

Ранее в Свердловской области фиксировались сложности с доступом к мобильному интернету. В последний месяц по ночам свердловчане все чаще стали жаловаться на неполадки с сетью. Связано это с усилением безопасности для граждан. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Операторы мобильной связи в Свердловской области не планируют делать массовые перерасчеты тарифов для абонентов из-за ограничений доступа к интернету, которые вводятся в целях безопасности. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службах ведущих операторов региона. В компании «Мотив» пояснили, что действующие ограничения связаны с обеспечением безопасности и не являются техническим сбоем в работе сети. «Реализуемые ограничения обусловлены мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сети компании, поэтому мы не планируем компенсаций для абонентов. При своевременном внесении абонентской платы по тарифу все неизрасходованные абонентом Гб переносятся на следующий месяц», — сообщили в пресс-службе компании. В региональном отделении T2 отметили, что компенсация стоимости услуг возможна только по индивидуальным обращениям пользователей. Компания делает все возможное для минимизации неудобств клиентов. Представители компании «МегаФон» решили не комментировать ситуацию с пересчетом тарифов. В МТС и «Билайн» на запросы URA.RU не ответили.  Ранее в Свердловской области фиксировались сложности с доступом к мобильному интернету. В последний месяц по ночам свердловчане все чаще стали жаловаться на неполадки с сетью. Связано это с усилением безопасности для граждан. Для того чтобы жители не переживали о том, что остались без связи, операторы подготовили универсальные рекомендации, помогающие в таких случаях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...