В Саратовской области был задержан предполагаемый соучастник убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, который занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Преступление, организованное украинскими спецслужбами, произошло в апреле 2025 года в Московской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
По данным ведомства, на территории Саратовской области сотрудники ведомства задержали гражданина России 1976 года рождения, подозреваемого в участии в транспортировке самодельного взрывного устройства в Московский регион по поручению украинских спецслужб. В результате подрыва этого устройства 25 апреля 2025 года погиб Москалик. Что сказал задержанный о теракте — в материале URA.RU.
Что сказал подозреваемый на допросе
Связь с украинскими спецслужбами
Один из соучастников убийства Москалика предоставил признательные показания, подтвержденные видеозаписью, опубликованной ФСБ. По словам подозреваемого, в июле 2023 года ему в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) написал неизвестный, представившийся сотрудником украинских спецслужб, и предложил выполнять различные задания за денежное вознаграждение в период с 2023 по 2025 год.
Слежка за ВКС и подготовка убийства Москалика
В соответствии с указаниями куратора, задержанный осуществлял слежку за военнослужащими Воздушно-космических сил России, устанавливал их места работы и проживания. В апреле 2025 года он, действуя по поручению украинских спецслужб, принял участие в подготовке теракта в отношении генерал-лейтенанта Москалика. Его непосредственной задачей были наблюдение за целью и доставка взрывного устройства.
Вину признал
Кроме того, в 2025 году соучастник продолжал собирать информацию о сотрудниках оборонного предприятия военно-промышленного комплекса в Саратове. Как отмечает сам обвиняемый, реализовать дальнейшие планы по совершению убийств указанных лиц украинским спецслужбам не удалось. Он полностью признал свою вину.
Подробности убийства Москалика
Ярослав Москалик погиб 25 апреля 2025 года. В этот день на бульваре Нестерова в Балашихе, рядом с одним из жилых зданий, произошел взрыв автомобиля. Позднее было установлено, что в транспортном средстве находился военнослужащий. Представитель президента России Дмитрий Песков прокомментировал происшествие, заявив, что, по его мнению, убийство было организовано по указанию украинской стороны. Аналогичную версию о причастности украинских спецслужб озвучила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Впоследствии эти предположения нашли подтверждение. В рамках расследования был задержан подозреваемый, который, как выяснилось, был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году.
