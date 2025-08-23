В США тысячи хорошо подготовленных бойцов отправят на борьбу с нелегалами

Fox News: на борьбу с нелегалами в США будет направлено около 1,7 тысячи бойцов
США направит бойцов Национальной гвардии в 19 штатов, сообщил телеканал
США направит бойцов Национальной гвардии в 19 штатов, сообщил телеканал

Больше полутора тысяч военнослужащих Национальной гвардии будут размещены в 19 штатах США. Причиной этому стала борьба с нелегальными мигрантами. Об этом сообщил американский телеканал со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Около 1,7 тыс. бойцов Национальной гвардии будут дислоцированы в 19 американских штатах для борьбы с нелегальными мигрантами и противодействия преступности», — указано в сообщении телеканала Fox News. Большую часть гвардейцев направят в штат Техас. Также они будут размещены в штатах Юта, Южная Каролина, Южная Дакота, Флорида, Теннесси, Огайо, Нью-Мексико, Невада, Небраска, Луизиана, Индиана, Джорджия, Вирджиния, Вайоминг, Арканзас, Алабама, Айова и Айдахо.

Ранее власти США уже направляли военнослужащих Национальной гвардии для усиления мер безопасности, в том числе в Вашингтон, где около 800 бойцов были задействованы для борьбы с нелегальной миграцией и поддержания порядка. Такое решение было принято после заявлений президента Дональда Трампа о необходимости привлечения Нацгвардии для восстановления правопорядка, что мэр столицы назвала беспрецедентным шагом.

