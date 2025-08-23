Mash: блогер Маркарян перед задержанием пытался покинуть страну

Маркаряна задержали при попытке скрыться в другой стране
Блогера Арсена Маркаряна задержали в автомобиле по пути к границе с Беларусью. Об этом сообщили telergam-каналы.
Маркарян был задержан сотрудниками правоохранительных органов на трассе. По предварительной информации, он собирался уехать в Беларусь, пишет telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что против блогера завели уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. В рамках расследования он задержан следователями и полицией, которые проверят его причастность к указанному и другим преступлениям.
