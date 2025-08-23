Зеленский расширяет санкционную войну против России

Зеленский ввел санкции против 167 компаний и физлиц из ряда стран
Зеленский рассказал о новых санкциях против России
Зеленский рассказал о новых санкциях против России Фото:
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против 167 компаний и физических лиц из ряда стран, которых Киев обвиняет в ведении бизнеса с Россией. По его словам, 139 из них включены в список в рамках синхронизации с канадскими ограничениями, а еще 28 стали объектами самостоятельных украинских санкций.

Отмечается, что соответствующие указы пока не опубликованы на официальном сайте главы государства. Зеленский в сообщении в своем telegram-канале отметил, что украинские власти регулярно расширяют санкционные списки, включая в них граждан и компании, обвиняемые в сотрудничестве с РФ и так называемой "антиукраинской пропаганде".

Подчеркивается, что разработкой предложений по санкциям занимаются министерства и ведомства Украины, а окончательные решения принимает Совет национальной безопасности и обороны. Киев также продолжает активно лоббировать введение аналогичных ограничений со стороны западных стран.

