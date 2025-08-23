23 августа 2025

Авиакомпания «Россия» объединит несколько рейсов из Пулкова в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиакомпания «Россия» решила посадить пассажиров нескольких рейсов на один самолет
Авиакомпания «Россия» решила посадить пассажиров нескольких рейсов на один самолет Фото:

Авиакомпания «Россия» объявила о решении объединить несколько рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Boeing 777 увеличенной вместимости. Об этом сообщил официальный telegram-канал аэропорта Пулково.

«Авиакомпания „Россия“ объединит несколько рейсов на Москву и выполнит их на борту большего по вместимости Boeing 777 рейсом FV 6706/SU 6706», — написал telegram-канал.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов после кратковременного перерыва, вызванного атакой беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Из-за этого были задержаны десятки рейсов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Россия» объявила о решении объединить несколько рейсов из петербургского аэропорта Пулково в Москву. Перелеты будут осуществляться на воздушном судне Boeing 777 увеличенной вместимости. Об этом сообщил официальный telegram-канал аэропорта Пулково. «Авиакомпания „Россия“ объединит несколько рейсов на Москву и выполнит их на борту большего по вместимости Boeing 777 рейсом FV 6706/SU 6706», — написал telegram-канал. Ранее стало известно, что международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил обслуживание рейсов после кратковременного перерыва, вызванного атакой беспилотных летательных аппаратов в Ленинградской области. Из-за этого были задержаны десятки рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...