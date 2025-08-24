ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области: карта СВО на 24 августа

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Филия. Он расположен в Днепропетровской области. Помимо этого, бойцы нанесли удары по объектам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», уничтожив живую силу и боевую технику противника. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Освобождена Филия в Днепропетровской области
ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области. Операцию выполнили бойцы группировки войск «Центр».
ВС РФ ударили по месту хранения ракет «Сапсан»
Российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии нанесли удары по объектам хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также атаки пришлись на производственный цех, склад БПЛА и пунктам временного размещения живой силы противника в 146 районах, говорится в ежедневной сводке Минобороны.
Запорожское направление
В районе населенного пункта Каменское российские вооруженные силы продолжают расширять контролируемую территорию к востоку от села, а также вдоль автодороги, ведущей на Степногорск. В самом Степногорске отмечаются боевые столкновения в центральной части города, при этом поступают сообщения о продвижении российских подразделений на его окраинах. В районе населенного пункта Плавни продолжаются интенсивные бои. На участке у Гуляйполя российские войска ведут наступательные действия в районе Малиновки, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
На южном участке донецкого фронта ВС РФ расширяют зону контроля в районе Темировки. Также сообщается о тактических успехах российских подразделений в населенном пункте Вороное. Зафиксировано продвижение вблизи Ялты.
Покровское направление
В направлении города Покровска российские военные ведут бои в районах населенных пунктов Удачное и Котлино. Кроме того, отмечается продвижение ВС РФ северо-восточнее Мирнограда — войска занимают новые позиции на северных подступах к городу. Также бойцы продолжают контратаковать в районах Золотого Колодезя и Кучерова Яра.
Константиновское направление
Российские войска расширяют зону контроля к северу от Полтавки и продолжают наступать в районе Русиного Яра, препятствуя попыткам ВСУ сорвать продвижение в сторону Маяка и Кучерова Яра. В южных окрестностях города Константиновки подразделения ВС РФ наращивают плацдарм у Катериновки.
Кроме того, по данным Минобороны, населенный пункт Клебан-Бык перешел под контроль российских сил — на территории к югу от водохранилища идет зачистка. Отмечается, что поселок Клебан-Бык расположен на возвышенности — в дальнейшем это позволит российским операторам дронов установить огневой контроль над Константиновкой.
Краснолиманское направление
На этом участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий за населенный пункт Шандриголово. В Минобороны также сообщили, что село Среднее было взято под контроль российских военных. Помимо этого, на участке у Северска фиксируется продвижение бойцов вдоль реки Северский Донец в районе Григоровки, а также к юго-востоку от Серебрянки и к юго-западу от Новоселовки.
Волчанское направление
На левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесном массиве вблизи Синельниково идут ожесточенные бои. ВС РФ при поддержке артиллерии и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) продолжают наступление в районе Хетнего.
Сумское направление
Продолжается продвижение штурмовиков РФ в Юнаковке. Отмечается, что российские войска достигли южных окраин села.
