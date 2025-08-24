ВС РФ сделали рывок в Днепропетровской области: карта СВО на 24 августа

ВС России взяли под контроль Филию в Днепропетровской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области
ВС РФ взяли под контроль село в Днепропетровской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Филия. Он расположен в Днепропетровской области. Помимо этого, бойцы нанесли удары по объектам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», уничтожив живую силу и боевую технику противника. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Освобождена Филия в Днепропетровской области

ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области. Операцию выполнили бойцы группировки войск «Центр». 

ВС РФ ударили по месту хранения ракет «Сапсан»

Российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии нанесли удары по объектам хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также атаки пришлись на производственный цех, склад БПЛА и пунктам временного размещения живой силы противника в 146 районах, говорится в ежедневной сводке Минобороны. 

Запорожское направление

В районе населенного пункта Каменское российские вооруженные силы продолжают расширять контролируемую территорию к востоку от села, а также вдоль автодороги, ведущей на Степногорск. В самом Степногорске отмечаются боевые столкновения в центральной части города, при этом поступают сообщения о продвижении российских подразделений на его окраинах. В районе населенного пункта Плавни продолжаются интенсивные бои. На участке у Гуляйполя российские войска ведут наступательные действия в районе Малиновки, передает telegram-канал WarGonzo.

Донецкое направление

На южном участке донецкого фронта ВС РФ расширяют зону контроля в районе Темировки. Также сообщается о тактических успехах российских подразделений в населенном пункте Вороное. Зафиксировано продвижение вблизи Ялты.

Покровское направление

В направлении города Покровска российские военные ведут бои в районах населенных пунктов Удачное и Котлино. Кроме того, отмечается продвижение ВС РФ северо-восточнее Мирнограда — войска занимают новые позиции на северных подступах к городу. Также бойцы продолжают контратаковать в районах Золотого Колодезя и Кучерова Яра.

Константиновское направление

Российские войска расширяют зону контроля к северу от Полтавки и продолжают наступать в районе Русиного Яра, препятствуя попыткам ВСУ сорвать продвижение в сторону Маяка и Кучерова Яра. В южных окрестностях города Константиновки подразделения ВС РФ наращивают плацдарм у Катериновки.

Кроме того, по данным Минобороны, населенный пункт Клебан-Бык перешел под контроль российских сил — на территории к югу от водохранилища идет зачистка. Отмечается, что поселок Клебан-Бык расположен на возвышенности — в дальнейшем это позволит российским операторам дронов установить огневой контроль над Константиновкой.

Краснолиманское направление

На этом участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий за населенный пункт Шандриголово. В Минобороны также сообщили, что село Среднее было взято под контроль российских военных. Помимо этого, на участке у Северска фиксируется продвижение бойцов вдоль реки Северский Донец в районе Григоровки, а также к юго-востоку от Серебрянки и к юго-западу от Новоселовки.

Волчанское направление

На левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесном массиве вблизи Синельниково идут ожесточенные бои. ВС РФ при поддержке артиллерии и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) продолжают наступление в районе Хетнего.

Сумское направление

Продолжается продвижение штурмовиков РФ в Юнаковке. Отмечается, что российские войска достигли южных окраин села.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Филия. Он расположен в Днепропетровской области. Помимо этого, бойцы нанесли удары по объектам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», уничтожив живую силу и боевую технику противника. Ход боевых действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Освобождена Филия в Днепропетровской области ВС РФ освободили Филию в Днепропетровской области. Операцию выполнили бойцы группировки войск «Центр».  ВС РФ ударили по месту хранения ракет «Сапсан» Российские военные с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракет и артиллерии нанесли удары по объектам хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также атаки пришлись на производственный цех, склад БПЛА и пунктам временного размещения живой силы противника в 146 районах, говорится в ежедневной сводке Минобороны.  Запорожское направление В районе населенного пункта Каменское российские вооруженные силы продолжают расширять контролируемую территорию к востоку от села, а также вдоль автодороги, ведущей на Степногорск. В самом Степногорске отмечаются боевые столкновения в центральной части города, при этом поступают сообщения о продвижении российских подразделений на его окраинах. В районе населенного пункта Плавни продолжаются интенсивные бои. На участке у Гуляйполя российские войска ведут наступательные действия в районе Малиновки, передает telegram-канал WarGonzo. Донецкое направление На южном участке донецкого фронта ВС РФ расширяют зону контроля в районе Темировки. Также сообщается о тактических успехах российских подразделений в населенном пункте Вороное. Зафиксировано продвижение вблизи Ялты. Покровское направление В направлении города Покровска российские военные ведут бои в районах населенных пунктов Удачное и Котлино. Кроме того, отмечается продвижение ВС РФ северо-восточнее Мирнограда — войска занимают новые позиции на северных подступах к городу. Также бойцы продолжают контратаковать в районах Золотого Колодезя и Кучерова Яра. Константиновское направление Российские войска расширяют зону контроля к северу от Полтавки и продолжают наступать в районе Русиного Яра, препятствуя попыткам ВСУ сорвать продвижение в сторону Маяка и Кучерова Яра. В южных окрестностях города Константиновки подразделения ВС РФ наращивают плацдарм у Катериновки. Кроме того, по данным Минобороны, населенный пункт Клебан-Бык перешел под контроль российских сил — на территории к югу от водохранилища идет зачистка. Отмечается, что поселок Клебан-Бык расположен на возвышенности — в дальнейшем это позволит российским операторам дронов установить огневой контроль над Константиновкой. Краснолиманское направление На этом участке сохраняется высокая интенсивность боевых действий за населенный пункт Шандриголово. В Минобороны также сообщили, что село Среднее было взято под контроль российских военных. Помимо этого, на участке у Северска фиксируется продвижение бойцов вдоль реки Северский Донец в районе Григоровки, а также к юго-востоку от Серебрянки и к юго-западу от Новоселовки. Волчанское направление На левом берегу реки Волчья в Волчанске, а также в лесном массиве вблизи Синельниково идут ожесточенные бои. ВС РФ при поддержке артиллерии и расчетов тяжелых огнеметных систем (ТОС) продолжают наступление в районе Хетнего. Сумское направление Продолжается продвижение штурмовиков РФ в Юнаковке. Отмечается, что российские войска достигли южных окраин села.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...