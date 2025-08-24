Что за пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией, где скопилась огромная пробка из фур

На пограничном пункте «Верхний Ларс» на грузино-российской границе образовалась многокилометровая очередь из автомобилей, ожидающих въезда в Россию. Длина затора достигла пяти километров. Отмечается, что большое количество людей вынуждены ждать на границе почти сутки.
Некоторые туристы сообщают, что быстрее пересечь границу можно пешком — время ожидания для пешеходов значительно меньше. Кроме того, по информации депутата парламента Армении Гарника Даниеляна, сотни армянских фур, перевозящих персики, сливы и виноград через территорию Грузии в Россию, вынуждены возвращаться обратно. Что из себя представляет КПП «Верхний Ларс», и какая ситуация сейчас на границе — в материале URA.RU.
Что из себя представляет «Верхний Ларс»
Верхний Ларс — единственный сухопутный пограничный переход между Россией и Грузией. Он расположен на Военно-Грузинской дороге (трасса E117) на территории Северной Осетии на высоте 1127 метров над уровнем моря. Этот пункт пропуска, созданный в 1992 году, связывает Россию не только с Грузией, но и с Арменией, что делает его ключевым транспортным маршрутом для перевозки товаров между странами.
Международный автомобильный пункт пропуска имеет стратегическое значение как часть международного транспортного коридора Север-Юг и круглосуточно обеспечивает транспортное сообщение между странами. Расстояние от Владикавказа до пункта составляет 35 километров, а до грузинского КПП «Дарьяли» — около трех километров. Преодолеть границу можно только на автотранспорте: автомобилях, мотоциклах или велосипедах. Пеший переход не предусмотрен правилами работы пункта пропуска.
Помимо этого военно-Грузинская дорога, по которой проходит Верхний Ларс, соединяет Владикавказ и Тбилиси, проходя через Главный Кавказский хребет. В самой высокой точке — Крестовом перевале на территории Грузии — дорога достигает высоты 2379 метров над уровнем моря. Этот маршрут исторически является наиболее удобным способом пересечения Кавказа между северными и южными регионами.
Что происходит на границе сейчас
На российско-грузинской границе наблюдается значительное скопление автомобилей. Участники пробки сообщают, что пропуск транспорта осуществляется медленно — по пять автомобилей раз в 20 минут. Водителям приходится проводить по несколько часов. Пересекающих границу тщательно досматривают: открывают бардачки и сумки, а владельцев транспортных средств просят предъявить инструкции и показать уровень заряда батареи на телефоне. Некоторые водители отмечают, что столкнулись с подобной проверкой впервые.
Кроме того, автолюбители ищут пути, чтобы избежать долгого ожидания. Один из них, рассказал, что проехать быстрее, возможно получится, если проехать по обочине сразу после второго тоннеля. Ситуацию осложняют и технические трудности. По словам автомобилистов, грузинские сайты для проверки штрафов снова стали недоступны для пользователей с иностранных IP-адресов. Водителей предупреждают, что проверить наличие задолженностей лучше заранее — до выезда из Грузии, поскольку через несколько месяцев сумма штрафов увеличивается втрое и они не аннулируются со временем. Оплатить штрафы можно прямо на грузинском КПП или уточнить информацию у сотрудника на месте.
В Верхнем Ларсе раньше работал пункт мобилизации
В 2022 году на КПП «Верхний Ларс» был развернут пункт мобилизации для оповещения жителей Северной Осетии о невозможности выезда за пределы страны. Об этом сообщал глава республики Сергей Меняйло.
На КПП работала оперативная группа, в которую входили представители органов власти, военкомата и МВД. Они вручали повестки тем жителям, которые подлежали призыву по частичной мобилизации. Помимо этого 27 сентября того же года на границе появилось специальное информационное табло, чтобы граждане заранее знали о наличии пункта мобилизации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.