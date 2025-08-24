24 августа 2025
23 августа 2025

Челябинцы хвастаются ведрами, полными груздей. Фото

Челябинцы собирают грузди в Сосновском районе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибники активно собирают грузди в последние недели лета
Грибники активно собирают грузди в последние недели лета Фото:

Жители Челябинской области в конце лета собирают богатый урожай груздей. Они делятся снимками и рассказывают о своих находках в различных районах региона. Фотографии полных ведер грибов любители лесных прогулок публикуют в социальных сетях.

«Всем доброго времени суток! Чипышево — пусто, Акбашево — пусто, в Трубном (Сосновский район) ведро ассорти на двоих», — рассказала Тамара Гамова в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Челябинке удалось собрать не только грузди, но еще подберезовики и облепиху.

Другой подписчик сообщества, Александр Петров, опубликовал фото собранных груздей из окрестностей поселка Саргазы. Он также выложил кадры ведра с грибами. 

Еще одна участница тематической группы в соцсети, Евгения Зубакова, сообщила, что ей удалось собрать грузди в Каштакском бору. Местные жители отмечают, что конец августа традиционно считается пиком сбора груздей в регионе.

Как сообщало URA.RU, ранее в Златоусте жители рассказали о сборе белых грибов. За два часа любителям тихой охоты удалось набрать целую корзину боровиков.

Грибы удалось собрать неподалеку от поселка Саргазы
Грибы удалось собрать неподалеку от поселка Саргазы
Фото:
Вместе с груздями челябинцы нашли маслята и волнушки
Вместе с груздями челябинцы нашли маслята и волнушки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области в конце лета собирают богатый урожай груздей. Они делятся снимками и рассказывают о своих находках в различных районах региона. Фотографии полных ведер грибов любители лесных прогулок публикуют в социальных сетях. «Всем доброго времени суток! Чипышево — пусто, Акбашево — пусто, в Трубном (Сосновский район) ведро ассорти на двоих», — рассказала Тамара Гамова в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Челябинке удалось собрать не только грузди, но еще подберезовики и облепиху. Другой подписчик сообщества, Александр Петров, опубликовал фото собранных груздей из окрестностей поселка Саргазы. Он также выложил кадры ведра с грибами.  Еще одна участница тематической группы в соцсети, Евгения Зубакова, сообщила, что ей удалось собрать грузди в Каштакском бору. Местные жители отмечают, что конец августа традиционно считается пиком сбора груздей в регионе. Как сообщало URA.RU, ранее в Златоусте жители рассказали о сборе белых грибов. За два часа любителям тихой охоты удалось набрать целую корзину боровиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...