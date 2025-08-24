Жители Челябинской области в конце лета собирают богатый урожай груздей. Они делятся снимками и рассказывают о своих находках в различных районах региона. Фотографии полных ведер грибов любители лесных прогулок публикуют в социальных сетях.
«Всем доброго времени суток! Чипышево — пусто, Акбашево — пусто, в Трубном (Сосновский район) ведро ассорти на двоих», — рассказала Тамара Гамова в сообществе «Грибы Челябинской области» в соцсети «Вконтакте». Челябинке удалось собрать не только грузди, но еще подберезовики и облепиху.
Другой подписчик сообщества, Александр Петров, опубликовал фото собранных груздей из окрестностей поселка Саргазы. Он также выложил кадры ведра с грибами.
Еще одна участница тематической группы в соцсети, Евгения Зубакова, сообщила, что ей удалось собрать грузди в Каштакском бору. Местные жители отмечают, что конец августа традиционно считается пиком сбора груздей в регионе.
Как сообщало URA.RU, ранее в Златоусте жители рассказали о сборе белых грибов. За два часа любителям тихой охоты удалось набрать целую корзину боровиков.
