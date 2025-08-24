24 августа 2025

Екатеринбуржец, зверски зарезавший девушку на Эльмаше, избежал колонии

Суд в Екатеринбурге отправил на лечение Аркадия Пискова после убийства
Аркадия Писков после задержания заявил, что на убийство его толкнули голоса в голове
Аркадия Писков после задержания заявил, что на убийство его толкнули голоса в голове Фото:
На Эльмаше девушке перерезали горло

Екатеринбуржца Аркадия Пискова, обвиненного в зверском убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше в 2024 году, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом URA.RU сообщили в Орджоникидзевском районном суде.

Финальное судебное заседание прошло 14 августа. Решение суда не обжаловано, уточнили в инстанции.

Трагедия произошла днем 23 ноября прошлого года возле дома №106 на Красных Командиров. По версии следствия, Писков в состоянии алкогольного опьянения напал на Плотникову с ножом из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти.

После убийства Писков попытался скрыться, но его поймали по дороге в Алапаевск. На допросе он во всем сознался. И заявил, что на преступление его якобы подтолкнули голоса в голове. Подробнее об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.

