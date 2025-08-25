Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отметил, что в случае избрания президентом Украины предпочел бы занять позицию «жесткого лидера военного времени». Об этом сообщает газета Guardian.
«Он позиционировал бы себя как жесткого лидера военного времени, который пообещал бы украинскому народу „кровь, пот и слезы“ в обмен на спасение страны», — пишет издание. Согласно публикации Guardian, Залужный не подтверждал напрямую свои политические планы, однако размышлял о потенциальной платформе, на которой мог бы строить свою кампанию.
Источники, близкие к бывшему главе ВСУ, утверждают, что Залужный рассматривает в качестве примера для Украины модель политической системы Израиля. Несмотря на критику, связанную с действиями Израиля в секторе Газа, Залужный обращает внимание на способность этой страны выживать в условиях постоянной угрозы и полной мобилизации общества на оборону. В то же время Залужный выражал сомнения относительно готовности украинцев к столь жесткой политике.
В конце июля 2025 года российская служба внешней разведки сообщила о проведении тайной встречи в Альпах с участием представителей США, Великобритании, главы офиса президента Украины Андрея Ермака, главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) и самого Залужного. На встрече обсуждалась возможность смещения действующего президента Владимира Зеленского и выдвижения Залужного на пост главы государства. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако проведение президентских выборов было отменено из-за военного положения и мобилизации.
