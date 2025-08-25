Альпинистку Наговицыну признают пропавшей без вести

Наговицына получила перелом ноги во время спуска с пика Победы
Наговицына получила перелом ноги во время спуска с пика Победы
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицына, оставшаяся на пике Победы в Киргизии, будет признана пропавшей без вести после истечения установленного срока. Об этом сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

«Далее уже родственники обращаются в дипломатические органы, чтобы получить документы о смерти. Это не совсем по правилам, но поскольку понятно, где она лежит и что с ней, то по практике поступают именно так», — рассказал Пятницин ТАСС.

Наталья Наговицына получила перелом ноги во время спуска с пика Победы — одной из самых труднодоступных и опасных вершин мира. Она оказалась отрезана на высоте более семи тысяч метров. Граждане Италии и Германии предприняли попытку организовать спасательную операцию. Однако гражданин Италии скончался в результате обморожения. Жительница Перми находится на вершине уже почти две недели в условиях экстремального холода: температура воздуха составляет около минус 26 градусов, отсутствуют запасы пищи и воды, а также сохраняется сильный ветер. Ранее стало известно, что спасательная операция по спасению альпинистки была официально завершена. Специалисты не смогли к ней подобраться.

